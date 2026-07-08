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Fot. MDK Stalowa Wola
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Stalowa Wola 8 lipca 2026

Kino Letnie 2026 w Stalowej Woli - filmowe soboty pod gwiazdami

Na tarasie MDK ponownie zagościło Kino Letnie - cykl plenerowych pokazów filmowych, który w każdą sobotę lipca i sierpnia gromadzi miłośników filmu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczny program łączy widowiskowe kino gatunkowe, ambitne produkcje europejskie oraz specjalny blok bajek dla dzieci z cyklu KINO DZIECI „Młode Horyzonty".

Filmowe wieczory dla dorosłych w lipcu 2026:

04.07 – „Pies i Robot” (animacja/dramat), reż. Pablo Berger – Poruszająca, pozbawiona dialogów opowieść o przyjaźni psa i robota w postapokaliptycznym świecie. Nagroda BAFTA i nominacja do Oscara.

11.07 – „Dzikie historie” (czarna komedia/thriller), reż. Damián Szifrón – Sześć historii o ludziach, którym puszczają nerwy. Argentyński hit, który bawi i przeraża jednocześnie.

18.07 – „Mój sąsiad Totoro” (animacja/fantasy), reż. Hayao Miyazaki – Kultowe arcydzieło studia Ghibli. Magiczna opowieść o dzieciach, które odkrywają tajemniczy leśny świat. Obowiązkowa pozycja dla każdego miłośnika kina.

25.07 – „Bękart” (dramat historyczny/przygodowy), reż. Nikolaj Arcel – Mads Mikkelsen w roli duńskiego oficera walczącego o ziemię i godność w XVIII-wiecznej Jutlandii. Epickie i poruszające kino.

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy zapewniają leżaki i miejsca siedzące.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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