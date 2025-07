Kino Ballada znów ożyje. Rusza kolejny etap modernizacji

Projekt obejmuje przebudowę wnętrz, montaż nowych instalacji oraz przywrócenie architektonicznego charakteru budynku. Ballada ma znów stać się ważnym punktem na kulturalnej mapie miasta, miejscem spotkań, wydarzeń i twórczości.

– To inwestycja w ludzi, tożsamość i dziedzictwo Stalowej Woli – podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Kino Ballada wraca jako centrum kultury: piękne, funkcjonalne, dostępne dla wszystkich.

Modernizacja obejmie też sąsiedni budynek mieszkalny, połączony z kinem. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów to niemal 1900 m kw, a remont – obejmujący piwnice, parter i piętro – potrwa do 22 miesięcy od podpisania umowy. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o przetargu dostępnych jest na stronie:

ezamowienia.gov.pl – szczegóły postępowania