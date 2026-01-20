Postępują prace przy Kinie Ballada

- Dzięki środkom europejskim, zarówno z Krajowego Planu Odbudowy, jak i programu FEnIKS, miasto Stalowa Wola pozyskało łącznie ponad 20 milionów złotych. Pozwala to na przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektu, a następnie realizację drugiego etapu, czyli stworzenie tutaj zupełnie nowej przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców - podkreślił prezydent.

Po zakończeniu inwestycji Ballada ma stać się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Oprócz kina z nowoczesnym zapleczem technicznym powstanie również scena teatralna w podziemiach budynku. Obiekt będzie przystosowany do organizacji spektakli, koncertów, przeglądów filmowych i wydarzeń edukacyjnych.

Podczas robót ujawniono poważne problemy konstrukcyjne wynikające z wieku budynku, który powstał w latach 50. XX wieku.

- Okazało się, że obiekt kina Ballada miał niestandardowe rozwiązania, zwłaszcza w zakresie fundamentów i stropów. W trakcie realizacji robót podjęliśmy decyzję o wykonaniu prac dodatkowych, obejmujących całkowite wzmocnienie konstrukcji budynku. Zakres tych działań jest bardzo szeroki - wyjaśniał prezydent.

Pierwszy etap inwestycji, obejmujący termomodernizację, kosztuje ponad 13 mln zł i ma zakończyć się do końca kwietnia. Całość przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy, a jego łączna wartość przekracza 33 mln zł.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wiosnę 2028 roku, kiedy Stalowa Wola będzie świętować 90-lecie istnienia. Otwarciu zmodernizowanej Ballady ma towarzyszyć festiwal kina i teatru. Inwestycja realizowana jest pod nadzorem konserwatorskim, z zachowaniem historycznych detali obiektu.

