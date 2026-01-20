Miesięcznik
Recital fortepianowy
Fot. UM Stalowa Wola
Stalowa Wola 20 stycznia 2026

Postępują prace przy Kinie Ballada

Prace przy reaktywacji Kina Ballada nabierają tempa. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na placu budowy prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny przedstawił aktualny stan inwestycji oraz jej znaczenie dla miasta. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów kulturalnych Stalowej Woli przechodzi gruntowną modernizację.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Dzięki środkom europejskim, zarówno z Krajowego Planu Odbudowy, jak i programu FEnIKS, miasto Stalowa Wola pozyskało łącznie ponad 20 milionów złotych. Pozwala to na przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektu, a następnie realizację drugiego etapu, czyli stworzenie tutaj zupełnie nowej przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców - podkreślił prezydent.

Po zakończeniu inwestycji Ballada ma stać się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Oprócz kina z nowoczesnym zapleczem technicznym powstanie również scena teatralna w podziemiach budynku. Obiekt będzie przystosowany do organizacji spektakli, koncertów, przeglądów filmowych i wydarzeń edukacyjnych.

Podczas robót ujawniono poważne problemy konstrukcyjne wynikające z wieku budynku, który powstał w latach 50. XX wieku.

- Okazało się, że obiekt kina Ballada miał niestandardowe rozwiązania, zwłaszcza w zakresie fundamentów i stropów. W trakcie realizacji robót podjęliśmy decyzję o wykonaniu prac dodatkowych, obejmujących całkowite wzmocnienie konstrukcji budynku. Zakres tych działań jest bardzo szeroki - wyjaśniał prezydent.

Pierwszy etap inwestycji, obejmujący termomodernizację, kosztuje ponad 13 mln zł i ma zakończyć się do końca kwietnia. Całość przedsięwzięcia została podzielona na trzy etapy, a jego łączna wartość przekracza 33 mln zł.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wiosnę 2028 roku, kiedy Stalowa Wola będzie świętować 90-lecie istnienia. Otwarciu zmodernizowanej Ballady ma towarzyszyć festiwal kina i teatru. Inwestycja realizowana jest pod nadzorem konserwatorskim, z zachowaniem historycznych detali obiektu.

Fot. UM Stalowa Wola

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

