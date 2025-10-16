Kino Ballada wkracza w drugi etap modernizacji

- Stalowa Wola inwestuje w kulturę, bo wierzymy, że to ona buduje tożsamość wspólnoty i jakość życia mieszkańców. Kino Ballada w kolejnych etapach prowadzonych remontów wraca do życia jako nowoczesne centrum kulturalne - otwarte, dostępne, piękne i funkcjonalne. To inwestycja w ludzi, w twórczość, w lokalne talenty i w dziedzictwo naszego miasta - podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Kolejny etap remontu wykona firma SOLKAN Sp. z o.o. z Rzeszowa, a jego wartość wynosi 9 025 692,44 zł. Prace obejmują przebudowę wnętrz, wyposażenie budynku w nowoczesne instalacje oraz przywrócenie jego pierwotnych walorów architektonicznych i estetycznych. Dzięki temu Ballada odzyska dawny blask i stanie się miejscem spotkań, wydarzeń artystycznych oraz działań twórczych.

Remontowany kompleks obejmuje m.in. piwnice, parter i piętro budynku oraz część mieszkalną połączoną z kinem. Obiekt zostanie dostosowany do współczesnych standardów, przepisów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa całego zespołu budynków to niemal 1 900 m kw. Prace będą prowadzone etapami, a zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021–2027, działanie FENX.07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Całkowita wartość projektu wynosi 23 284 182,82 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 15 201 247,57 zł.

Zmodernizowane kino Ballada będzie dostępne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, dorosłych oraz seniorów. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają większy dostęp do kultury, wydarzeń artystycznych i zajęć twórczych. Projekt zakłada też zapewnienie równego dostępu do oferty kulturalnej dla wszystkich, z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji.