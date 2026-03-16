Kiermasz Wielkanocny w Nisku. Rękodzieło, pisanki i tradycyjne przysmaki

Organizatorami wydarzenia są Gmina i Miasto Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Kiermasz ma być okazją do spotkania mieszkańców oraz wprowadzenia się w klimat nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Na stoiskach pojawi się wiele produktów związanych z tradycją wielkanocną. Odwiedzający będą mogli kupić m.in. ręcznie malowane pisanki, palmy wielkanocne, haftowane serwetki, koronkowe dekoracje czy drewniane ozdoby. Nie zabraknie również dekoracji do koszyczków wielkanocnych, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podczas kiermaszu swoją ofertę zaprezentują także Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotują tradycyjne potrawy i wypieki związane ze świętami wielkanocnymi.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia kiermaszu i wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia w świątecznej atmosferze.