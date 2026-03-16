Fot. FreePik
Nisko 15 marca 2026

Kiermasz Wielkanocny w Nisku. Rękodzieło, pisanki i tradycyjne przysmaki

Mieszkańcy Niska będą mogli poczuć świąteczną atmosferę podczas zbliżającego się Kiermaszu Wielkanocnego. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 22 marca na Placu Wolności, w godzinach od 11.00 do 17.00.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorami wydarzenia są Gmina i Miasto Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Kiermasz ma być okazją do spotkania mieszkańców oraz wprowadzenia się w klimat nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Na stoiskach pojawi się wiele produktów związanych z tradycją wielkanocną. Odwiedzający będą mogli kupić m.in. ręcznie malowane pisanki, palmy wielkanocne, haftowane serwetki, koronkowe dekoracje czy drewniane ozdoby. Nie zabraknie również dekoracji do koszyczków wielkanocnych, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podczas kiermaszu swoją ofertę zaprezentują także Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotują tradycyjne potrawy i wypieki związane ze świętami wielkanocnymi.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do odwiedzenia kiermaszu i wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia w świątecznej atmosferze.

Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Puchar Karpat dla bokserów Stali Stalowa Wola
300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek
Stalowa Wola
300 tancerzy na scenie MDK. Wyjątkowy jubileusz dwóch instruktorek
Pędził 146 km/h w Żabnie. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące
Stalowa Wola
Pędził 146 km/h w Żabnie. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące
Wiosenny koncert w Miejskim Domu Kultury
Stalowa Wola
Wiosenny koncert w Miejskim Domu Kultury
Patryk Pawłowski 13. zawodnikiem mistrzostw świata w biegu na 50 km
Stalowa Wola
Patryk Pawłowski 13. zawodnikiem mistrzostw świata w biegu na 50 km
Koncert kameralny w Stalowej Woli: Amit Peled i Martin Labazevitch
Stalowa Wola
Koncert kameralny w Stalowej Woli: Amit Peled i Martin Labazevitch
XIX wiek w centrum uwagi podczas wykładu historycznego
Nisko
XIX wiek w centrum uwagi podczas wykładu historycznego
XXV Śniadanie Biznesowe w Stalowej Woli - o zdrowiu, sporcie i biznesie
Stalowa Wola
XXV Śniadanie Biznesowe w Stalowej Woli - o zdrowiu, sporcie i biznesie
Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

