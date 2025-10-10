Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku

Celem kiermaszu jest utworzenie biblioteczki przedszkolnej z wartościowymi książkami, które dzieci będą mogły wypożyczać do domu. Organizatorzy liczą, że dzięki wspólnej inicjatywie uda się stworzyć miejsce, które zachęci najmłodszych do sięgania po literaturę i rozwijania wyobraźni.

- Chcemy, by każde dziecko miało dostęp do ciekawych, rozwijających książek. Biblioteczka będzie służyła wszystkim przedszkolakom - podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Każdy może wesprzeć tę inicjatywę na dwa sposoby:

- Przekazując sadzonki krzewów, kwiatów ogrodowych lub roślin doniczkowych na potrzeby kiermaszu (do 16 października lub bezpośrednio na stoisko w dniu wydarzenia).

- Kupując rośliny podczas kiermaszu, tym samym wspierając zakup książek dla przedszkolaków.