Nisko 10 października 2025

Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku

Rodzice i kadra Przedszkola nr 5 w Nisku zapraszają na kiermasz sadzonek, który odbędzie się 17 października 2025 roku na boisku szkolnym przy ul. Piaskowej 15 w Warchołach. Wydarzenie potrwa w dwóch turach - od 7.30 do 8.30 oraz od 11.00 do 14.00.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Celem kiermaszu jest utworzenie biblioteczki przedszkolnej z wartościowymi książkami, które dzieci będą mogły wypożyczać do domu. Organizatorzy liczą, że dzięki wspólnej inicjatywie uda się stworzyć miejsce, które zachęci najmłodszych do sięgania po literaturę i rozwijania wyobraźni.

- Chcemy, by każde dziecko miało dostęp do ciekawych, rozwijających książek. Biblioteczka będzie służyła wszystkim przedszkolakom - podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Każdy może wesprzeć tę inicjatywę na dwa sposoby:

- Przekazując sadzonki krzewów, kwiatów ogrodowych lub roślin doniczkowych na potrzeby kiermaszu (do 16 października lub bezpośrednio na stoisko w dniu wydarzenia).

- Kupując rośliny podczas kiermaszu, tym samym wspierając zakup książek dla przedszkolaków.

