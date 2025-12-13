Kiermasz Bożonarodzeniowy w Nisku. Lokalni twórcy i harcerze zapraszają

Na wydarzeniu pojawi się około 40 wystawców, w tym lokalni artyści, rękodzielnicy i Koła Gospodyń Wiejskich. Na stoiskach znajdą się tradycyjne miody, pierniczki, ozdoby świąteczne, wigilijne potrawy oraz inne regionalne specjały. Organizatorzy podkreślają, że to doskonała okazja, by kupić ostatnie prezenty i uzupełnić świąteczny stół o wyjątkowe produkty.

Podczas kiermaszu nie zabraknie akcentów nawiązujących do bożonarodzeniowych tradycji. O godz. 14.00 harcerze przekażą mieszkańcom Betlejemskie Światełko Pokoju - symbol jedności, nadziei i życzliwości. W organizację wydarzenia włączają się także lokalne świetlice środowiskowe oraz dzienny dom pomocy dla seniorów, tworząc atmosferę pełną wspólnoty i zaangażowania.

W tym roku na uczestników czeka również wyjątkowa atrakcja - Fotobudka 360 z Mikołajem. Za dodatkową opłatą, każdy będzie mógł nagrać krótki, świąteczny film lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.