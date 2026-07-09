KGW „Nowosielczanki” świętowało 15-lecie działalności

Choć formalnie stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2011 roku, od lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Członkinie angażują się w organizację wydarzeń, inicjatywy społeczne oraz projekty promujące lokalne tradycje i kulturę.

Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz wspólnego świętowania. Gości powitała Barbara Potocka, radna Rady Miejskiej w Nisku i członkini Koła. Następnie przypomniano historię „Nowosielczanek” oraz najważniejsze wydarzenia z ostatnich lat.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wśród nich burmistrz Gminy i Miasta Nisko dr Konrad Krzyżak wraz ze swoimi zastępcami Katarzyną Ożóg-Bąk i Adamem Sikorą. Obecni byli również przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, radni Rady Miejskiej w Nisku, reprezentanci Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz byli członkowie „Nowosielczanek”.

Po części oficjalnej na uczestników czekał poczęstunek, a następnie okolicznościowe przemówienia i życzenia dla jubilatek. Zwieńczeniem obchodów była zabawa taneczna, podczas której o muzyczną oprawę zadbały zespoły „Kapela Jeżowianie” oraz „Gremlins & Wild”.