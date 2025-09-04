Miesięcznik
KEN, Ogrodowa i most na Sanie w nowej krasie. Powiat podsumował inwestycję za 13,6 mln zł

Powiat Stalowowolski zakończył przebudowę ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. To ostatni element dużego projektu drogowego wartego ponad 13,6 mln zł, zrealizowanego przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Podsumowanie inwestycji odbyło się 3 września podczas konferencji prasowej z udziałem władz powiatu, miasta oraz posła Rafała Webera.

Projekt obejmował trzy zadania: modernizację fragmentu ul. Ogrodowej w Rozwadowie, remont mostu na Sanie przy ul. Czarnieckiego oraz przebudowę 212-metrowego odcinka ul. KEN, od Al. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego. W ramach ostatniego zadania wykonano nową jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Łączny koszt wszystkich inwestycji wyniósł 13,62 mln zł. Z tej kwoty aż 11,4 mln zł stanowiło dofinansowanie z Polskiego Ładu.

– To ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców. Ulica KEN to centralna część miasta i główny szlak dla osiedli Poręby i Pławo. Cieszymy się, że udało się zakończyć prace przed terminem – podkreślał starosta Janusz Zarzeczny.

Miasto zapowiedziało także kontynuację zmian w otoczeniu ulicy. Jeszcze w listopadzie Miejski Zakład Komunalny posadzi na pasie rozdzielającym jezdnie ponad 840 drzew i krzewów.

– Chcemy, aby nowa droga była nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna i zielona – dodał wiceprezydent Tomasz Miśko

Zdjęcia Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

