Keita, Abramowicz i Nawrocki dołączyli do „Stalówki”

20-letni Modou Keita został wypożyczony do Stali z Miedzi Legnica do końca sezonu. Pochodzący z Gambii napastnik od półtora roku związany jest z legnickim klubem, gdzie dotychczas występował przede wszystkim w drugim zespole. W 28 spotkaniach rezerw Miedzi zdobył 14 bramek, co daje średnią 0,5 gola na mecz.

22-letni Bogumił Abramowicz zasili linię defensywy Stali. Obrońca jest wychowankiem Victorii Sulejówek, a w swojej dotychczasowej karierze reprezentował również juniorskie zespoły Escoli Varsovii Warszawa. W sezonie 2024/2025 występował w barwach Unii Tarnów, natomiast poprzedni spędził w MKS Piaseczno.

Jakub Nawrocki to 19-letni pomocnik wypożyczony do końca sezonu z Widzewa Łódź. Jest wychowankiem Legii, a ostatni okres spędził w rezerwach Widzewa. W bieżącym sezonie na boiskach III ligi zanotował cztery występy, w których zdobył jedną bramkę.