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Od lewej: Modou Keita, Bogumił Abramowicz, Jakub Nawrocki (fot. Stal Stalowa Wola PSA/facebook)
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Stalowa Wola 9 września 2026

Keita, Abramowicz i Nawrocki dołączyli do „Stalówki”

9 września był ostatnim dniem okienka transferowego w polskiej Ekstraklasie, I i II lidze. Także Stal Stalowa Wola skorzystała z możliwości zatrudnienia nowych piłkarzy i sfinalizowała w tym tygodniu trzech zawodników. Umowy podpisali: Modou Keita, Bogumił Abramowicz oraz Jakub Nawrocki. Każdy z nowych graczy ma za sobą występy na poziomie III ligi.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

20-letni Modou Keita został wypożyczony do Stali z Miedzi Legnica do końca sezonu. Pochodzący z Gambii napastnik od półtora roku związany jest z legnickim klubem, gdzie dotychczas występował przede wszystkim w drugim zespole. W 28 spotkaniach rezerw Miedzi zdobył 14 bramek, co daje średnią 0,5 gola na mecz.

22-letni Bogumił Abramowicz zasili linię defensywy Stali. Obrońca jest wychowankiem Victorii Sulejówek, a w swojej dotychczasowej karierze reprezentował również juniorskie zespoły Escoli Varsovii Warszawa. W sezonie 2024/2025 występował w barwach Unii Tarnów, natomiast poprzedni spędził w MKS Piaseczno.

Jakub Nawrocki to 19-letni pomocnik wypożyczony do końca sezonu z Widzewa Łódź. Jest wychowankiem Legii, a ostatni okres spędził w rezerwach Widzewa. W bieżącym sezonie na boiskach III ligi zanotował cztery występy, w których zdobył jedną bramkę.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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