Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Topowe miejscówki i lokalne smaki. „Sztafeta” zaprasza do jubileuszowej akcji z gastronomią

W każdy czwartek na facebookowym profilu redakcji pojawiać się będą vouchery o wartości 75 zł oraz prezentacje wybranych lokali – od kawiarni po pizzerie. To okazja, by bliżej poznać miejsca, które tworzą kulinarny klimat regionu.

REKLAMA
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

„Sztafeta” łączy lokalną społeczność
Jubileusz 75-lecia to dla „Sztafety” nie tylko okazja do podsumowań, ale także do aktywnego zaangażowania mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Redakcja przygotowała specjalną inicjatywę, która łączy promocję lokalnych biznesów z dodatkowymi korzyściami dla Czytelników.

„Sztafeta”, która przez lata ukazywała się jako tygodnik, dziś funkcjonuje jako miesięcznik oraz rozwija portal informacyjny sztafeta.pl, docierając do szerokiego grona odbiorców w regionie.

Czwartki z voucherami o wartości 75 zł
W ramach akcji wybrane lokale gastronomiczne – kawiarnie i restauracje – przekazują vouchery o wartości 75 zł. Kwota nie jest przypadkowa – symbolicznie nawiązuje do jubileuszu gazety.

Nieprzypadkowy jest także dzień publikacji. Przez lata „Sztafeta” jako tygodnik ukazywała się właśnie w czwartki – i do tej tradycji redakcja nawiązuje w jubileuszowej inicjatywie.

Każdy czwartek na facebookowym profilu „Sztafety” będzie dniem specjalnym. To właśnie wtedy Czytelnicy będą mogli zdobyć voucher, a jednocześnie bliżej poznać lokal, z którego pochodzi.

Jedno miejsce – jeden dzień promocji
Każdy czwartek poświęcony będzie jednemu lokalowi gastronomicznemu. Tego dnia, obok voucheru, na Facebooku i Instagramie „Sztafety” pojawią się materiały prezentujące dane miejsce – jego charakter, ofertę oraz to, co je wyróżnia na tle innych punktów w regionie.

Dzięki temu inicjatywa staje się nie tylko okazją do skorzystania z propozycji lokali, ale również swoistym przewodnikiem po ciekawych miejscach na kulinarnej mapie Stalowej Woli i okolic.

„Sztafeta” dostępna na miejscu i online
W lokalach uczestniczących w akcji dostępny będzie aktualny numer miesięcznika „Sztafeta”, z którym goście będą mogli zapoznać się na miejscu.

Na witrynach i drzwiach pojawią się także specjalne oznaczenia z kodami QR, które przekierują bezpośrednio do portalu sztafeta.pl. To kolejny krok w stronę łączenia tradycyjnego wydania z nowoczesnymi formami komunikacji.

Wspólne świętowanie jubileuszu
Jubileuszowa inicjatywa to przykład, jak świętowanie ważnej rocznicy może stać się impulsem do współpracy i promocji lokalnej społeczności. „Sztafeta” nie tylko podsumowuje swoją historię, ale także aktywnie wspiera miejsca, które na co dzień tworzą klimat regionu.

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

