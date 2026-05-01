Czwartki z voucherami o wartości 75 zł

W ramach akcji wybrane lokale gastronomiczne – kawiarnie i restauracje – przekazują vouchery o wartości 75 zł. Kwota nie jest przypadkowa – symbolicznie nawiązuje do jubileuszu gazety.

Nieprzypadkowy jest także dzień publikacji. Przez lata „Sztafeta” jako tygodnik ukazywała się właśnie w czwartki – i do tej tradycji redakcja nawiązuje w jubileuszowej inicjatywie.

Każdy czwartek na facebookowym profilu „Sztafety” będzie dniem specjalnym. To właśnie wtedy Czytelnicy będą mogli zdobyć voucher, a jednocześnie bliżej poznać lokal, z którego pochodzi.

Jedno miejsce – jeden dzień promocji

Każdy czwartek poświęcony będzie jednemu lokalowi gastronomicznemu. Tego dnia, obok voucheru, na Facebooku i Instagramie „Sztafety” pojawią się materiały prezentujące dane miejsce – jego charakter, ofertę oraz to, co je wyróżnia na tle innych punktów w regionie.

Dzięki temu inicjatywa staje się nie tylko okazją do skorzystania z propozycji lokali, ale również swoistym przewodnikiem po ciekawych miejscach na kulinarnej mapie Stalowej Woli i okolic.

„Sztafeta” dostępna na miejscu i online

W lokalach uczestniczących w akcji dostępny będzie aktualny numer miesięcznika „Sztafeta”, z którym goście będą mogli zapoznać się na miejscu.

Na witrynach i drzwiach pojawią się także specjalne oznaczenia z kodami QR, które przekierują bezpośrednio do portalu sztafeta.pl. To kolejny krok w stronę łączenia tradycyjnego wydania z nowoczesnymi formami komunikacji.

Wspólne świętowanie jubileuszu

Jubileuszowa inicjatywa to przykład, jak świętowanie ważnej rocznicy może stać się impulsem do współpracy i promocji lokalnej społeczności. „Sztafeta” nie tylko podsumowuje swoją historię, ale także aktywnie wspiera miejsca, które na co dzień tworzą klimat regionu.