Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola podsumował rok 2025

Uroczyste podsumowanie działalności klubu w roku 2025 odbyło się w niedzielę w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury, która wypełniła się po brzegi. Podczas gali pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi uhonorowano najlepszych zawodników, a także sponsorów i przyjaciół klubu, bez których wsparcia rozwój i codzienne funkcjonowanie Stali nie byłyby możliwe.

Galę poprowadziła prezes KKL Stal Stalowa Wola, Monika Kłosowska, która w swoim wystąpieniu szczególny nacisk położyła na rolę sponsorów. Podkreśliła, że ich zaangażowanie jest fundamentem nie tylko sportowych sukcesów, ale również bieżącej działalności szkoleniowej i organizacyjnej klubu.

Strategicznym sponsorem Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola jest Nadsański Bank Spółdzielczy – SANBank, który od blisko 14 lat pozostaje największym darczyńcą dla stalowowolskiej lekkiej atletyki. Sponsorami generalnymi byli: Miasto Stalowa Wola oraz Powiat Stalowowolski. Klub w swojej działalności wspierały również firmy i instytucje: MZK Sp. z o.o., Stella – Telewizja Kablowa, Społem PSS, Tryumf, Slovrur oraz Mastal.

Milena w Skopje, Wojtek w Wiedniu

Jednym z największych osiągnięć zakończonego już sezonu był udział Mileny Basińskiej w XVIII Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) w Skopje. Reprezentantka Polski wraz z koleżankami sięgnęła po brązowy medal w sztafecie szwedzkiej. Milena została również powołana na międzynarodowy mecz Polska–Czechy–Słowacja–Polska w Brnie, gdzie zdobyła srebrny medal w sztafecie szwedzkiej, a w biegu indywidualnym na 200 m zajęła wysokie piąte miejsce.

Ogromny sukces w najmłodszej kategorii wiekowej odniósł Wojciech Opałka, który reprezentował Polskę w międzynarodowym meczu lekkoatletycznym w Wiedniu (Polska–Słowacja–Austria). Zawodnik zdobył złoty medal w biegu na 200 m, a także drugie złoto w sztafecie 6x200 m. W finałach ogólnopolskich najmłodsi wychowankowie klubu wywalczyli łącznie 11 medali (7 złotych, 3 srebrne i 1 brązowy).

9 medali mistrzostw Polski

W 2025 roku zawodnicy KKL Stal poprawili 35 rekordów klubu. 49 zawodniczek i zawodników zdobywało punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci młodzieży. 88 zawodników uzyskało klasy sportowe (6 najwyższą, I klasę). Klub zdobył 9 medali mistrzostw Polski. Milena Basińska (trener Mirosław Barszcz) wywalczyła „złoto” w halowych MP w kategorii do lat 18 w biegu na 200 m i „brąz w letnich MP, także w biegu na 200 m. Kornelia Butryn (trener Mirosław Barszcz) została halową wicemistrzynią Polski do lat 20 w biegu na 400 m, Jacek Skrzeszewski (trener Mirosław Barszcz) został halowym młodzieżowym wicemistrzem Polski w biegu na 800 m w kategorii U-23, a Tola Kiedrzyńska (trener Paweł Drapała) wicemistrzynią Polski w kategorii U-18 w rzucie młotem. Brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - mistrzostw Polski dla lat 16 w rzucie młotem zdobyła Karolina Kaniewska (trener Paweł Drapała).

Na wysokości zadania stanęły sztafety, które od wielu lat są wizytówką stalowowolskiej lekkiej atletyki. We Włocławku podczas Mistrzostw Polski U-18 na najwyższym stopniu stanęła sztafeta 4x400 m kobiet w składzie: Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba, Kornelia Butryn. W Opolu w Mistrzostwach Polski Sztafet Mieszanych „brąz” wybiegała sztafeta 4x400 m mix w składzie: Kornelia Butryn, Marek Grykałowski, Paulina Zawół, Jakub Bembenek. W w halowym MP U-20 w Toruniu brązowy medal wywalczyła sztafeta 4x400 m mix w składzie: Kornelia Butryn, Marek Grykałowski, Paulina Zawół, Tomasz Serafin. Wszystkie sztafety przygotowywał trener Mirosław Barszcz.

Równie imponująco zaprezentowali się zawodnicy w finałach ogólnopolskich „Lekkoatletyka dla Każdego” oraz Czwartków Lekkoatletycznych, gdzie złote medale zdobywali: Karolina Czernia, Wojciech Opalka, Dmytro Safronov, Zuzanna Tarka, a sukcesy notowali również Gabriela Naja i Beniamin Tubielewicza. Dużym powodzeniem zakończył się start lekkoatletów Stali w 35. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, z której wrócili z 39 medalami.

W sezonie 2025 szkolenie w lekkoatletycznej sekcji zabezpieczali: Stanisław Anioł, Mirosław Barszcz, Paweł Drapała, Krzysztof Grdeń, Monika Kłosowska, Jacek Łyp, Krzysztof Momot, Andrzej Siwek, Edward Sudoł, Wojciech Zieliński oraz Małgorzata Siembida, Justyna Szymonik-Sałek, Małgorzata Stillger i Robert Matuszak.

Pierwszy w powiecie, drugi w województwie

Klub w 2025 roku zorganizował lub współorganizował 26 imprez lekkoatletycznych i szachowych (szkoleniem w sekcji szachowej i organizacją turniejów zajmowali się: Dominik Sondej i Małgorzata Orlik-Sondej) o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, m.in. 35. Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 Maja, 33. Uliczny Bieg Niepodległości, cykl Czwartków Lekkoatletycznych, 67. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli, Bieg Orląt Lwowskich oraz mistrzostwa województwa w różnych kategoriach wiekowych.W okresie wakacyjnym zorganizowano obozy sportowe w Sopocie, w których uczestniczyło łącznie 50 osób, a 30 zawodników brało udział w zgrupowaniach kadr Polski i województwa.Znakomicie prezentuje się klub w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Stal zajęła 1. miejsce w powiecie stalowowolskim (15 klubów), 2. miejsce w województwie podkarpackim (16 klubów), 3. miejsce w województwie w klasyfikacji łącznej (239 klubów), 16. miejsce w kraju w lekkiej atletyce (408 klubów), 120. miejsce w Polsce w klasyfikacji generalnej (4984 kluby).Podczas uroczystej gali podsumowującej rok 2025.

Ogłoszono wyniki współzawodnictwa klubowego. Zwyciężczynią została Milena Basińska - 715,9 pkt, drugie miejsce zajął Jacek Skrzeszewski - 512,5 pkt, a trzecie Blanka Machaj - 494,4 pkt. Kolejne miejsca: 4. Kornelia Butryn - 474,7 pkt, 5. Tola Kiedrzyńska - 365,9 pkt, 6. Paulina Zawół - 346,5 pkt, 7. Julia Czarny - 341,7 pkt, 8. Monika Zaręba - 335,5 pkt, 9. Olaf Szumełda - 332,6 pkt, 10. Jakub Bembenek - 312,6 pkt