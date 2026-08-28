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Stalowa Wola Zaleszany 28 sierpnia 2026

Kaskadowe kontrole prędkości. Mandaty dla 12 kierowców

Policjanci ze Stalowej Woli i Tarnobrzega kontrolowali prędkość kierowców na trasie Zbydniów–Kotowa Wola–Jamnica. W ciągu zaledwie dwóch godzin ujawnili 14 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Patrole na kolejnych odcinkach trasy

Działania pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości” przeprowadzono na drodze powiatowej nr 1015R. Funkcjonariusze stalowowolskiej i tarnobrzeskiej drogówki prowadzili kontrole w godzinach od 11 do 13.

Patrole w oznakowanych radiowozach zostały rozmieszczone na kolejnych odcinkach tej samej trasy – w Zbydniowie, Kotowej Woli i Jamnicy. Taki sposób prowadzenia kontroli ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowcy zwalniają jedynie przed patrolem, a po jego minięciu ponownie przyspieszają.

12 mandatów i dwa pouczenia

Podczas dwugodzinnej akcji policjanci skontrolowali 14 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. W 12 przypadkach kontrole zakończyły się mandatami karnymi, natomiast dwóch kierujących zostało pouczonych.

Celem działań było ograniczenie niebezpiecznych zachowań na drodze oraz poprawa bezpieczeństwa na całym kontrolowanym odcinku.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Apelują do kierowców o przestrzeganie ograniczeń, zachowanie ostrożności oraz dostosowanie sposobu jazdy do warunków panujących na drodze.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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