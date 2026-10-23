Kartki pocztowe z Elizą Piotrowską

Eliza Piotrowska to ceniona autorka książek dla dzieci, poetka, ilustratorka, lektorka i tłumaczka. Jej twórczość wyróżnia się niezwykłą wrażliwością, poczuciem humoru oraz umiejętnością opowiadania o ważnych sprawach w sposób przystępny dla najmłodszych czytelników.

Podczas spotkania pisarka przybliżyła dzieciom świat przedstawiony w książce „Ciocia Jadzia w PRL-u”, nagrodzonej w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku”. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wyglądało codzienne życie w czasach PRL-u, kiedy nie było komputerów, telefonów komórkowych ani Internetu, a w telewizji dostępne były zaledwie dwa programy.

Autorka podzieliła się również opowieściami ze swojego życia w Brazylii. Zdradziła także kilka ciekawostek związanych z serią o cioci Jadzi. Okazało się, że tytułowa Jadzia ma wiele wspólnego z samą autorką, a postać jej siostrzenicy wzorowana jest na bratanicy Elizy Piotrowskiej. Pisarka podkreśliła, że przedstawione w książkach historie są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i doświadczeniami.

Spotkanie przebiegało w atmosferze humoru i ciekawości. Autorka chętnie wchodziła w interakcje z dziećmi, odpowiadała na ich pytania i angażowała je w rozmowę. Nie zabrakło również części warsztatowej - uczniowie tworzyli własne kartki pocztowe, które ozdabiali kolorowymi rysunkami i uzupełniali pozdrowieniami.

Na zakończenie dzieci miały okazję zdobyć autograf Elizy Piotrowskiej oraz osobisty wpis do swoich książek.

Wydarzenie zorganizowano w ramach zadania „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę” w programie „Partnerstwo dla książki 2026”. Patronat honorowy - Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli.