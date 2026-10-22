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(fot. Daniel Tracz)
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Stalowa Wola 22 października 2026

Karpaty zdobyte. W niedzielę wyjazd do Resovii

Juniorzy Stali Stalowa Wola wykonali kolejny krok w kierunku awansu do rozgrywek makroregionalnych. Zwycięstwo nad Karpatami Krosno przybliżyło zielono-czarnych do realizacji celu, ale przed zespołem trenera Marka Kusiaka pozostały jeszcze dwa niezwykle ważne spotkania. Stawka jest wysoka, wiosną 2027 roku najlepsze drużyny powalczą o awans do Centralnej Ligi Juniorów U-19, najwyższej klasy rozgrywkowej w tej kategorii wiekowej w Polsce.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

We wtorek, 20 października, juniorzy Stali zmierzyli się na wyjeździe z Karpatami Krosno. Spotkanie rozpoczęli z animuszem, szybko przejmując inicjatywę i dokumentując swoją przewagę bramkami. Już po 20 minutach gry prowadzili 2:0. Na listę strzelców wpisali się Sebastian Kochańczyk oraz Dawid Słowik. Zielono-czarni nie zamierzali poprzestawać na dwubramkowym prowadzeniu. W 39. minucie Bartłomiej Naporowski po raz trzeci pokonał golkipera gospodarzy. Karpaty odpowiedziały tuż przed przerwą, kiedy kontaktowego gola zdobył Kamil Reichert.

Po zmianie stron padła tylko jdna bramka. W doliczonym czasie gry Dawid Bielecki przypieczętował zwycięstwo zespołu prowadzonego przez trenera Marka Kusiaka, ustalając rezultat spotkania.

Przed Stalą dwa najważniejsze mecze tej jesieni. W niedzielę, 25 października, o godzinie 13.30 zmierzy się na stadionie przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie z Resovią, a na zakończenie ligowych zmagań, 7 listopada o godzinie 11, podejmie DAP Dębica.
W tabeli Stal jest na drugim miejscu (11 meczów - 31 pkt, 10 zw. - 1 rem. - 0 porażek, br. 64:10). Prowadzi DAP Dębica - 12 meczów, 33 pkt (10-3-0, br. 76:13). Miejsce trzecie zajmuje Resovia - 11 meczów, 30 pkt (10-0-1, br. 56:9).

12. kolejka U-19
SMS Karpaty Krosno - Stal Stalowa Wola 1:4 (1:3)
0:1 Kochańczyk (9), 0:2 Słowik (19), 0:3 Naporowski (39), 1:3 Reichert (45+1), 1:4 Bielecki (0+3)
Stal: Scilanga - Waszkiewicz (46 Śnios), Skwarczyński, Drozd, Żółtek - Słowik (65 Wesołowski), Kochańczyk (46 Bielecki), Wietecha, Laba, Kopeć (46 Tereszkiewicz) - Naporowski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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