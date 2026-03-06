Miesięcznik
Daniel Kelechi (z lewej) i Dawid Bieniasz z Sokoła Nisko rozpoczną rundę wiosenną meczem z Karpatami
Stalowa Wola Nisko 6 marca 2026

Karpaty w Nisku, Gorzyce w Łowisku

Dzisiaj (piątek, 6 marca) wznawia rozgrywki ligowe podkarpacka IV liga. KS Wiązownica podejmie przy sztucznym świetle ostatnią drużynę tabeli, Błażowiankę. Nasze trio: Sokół Nisko, ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce zainaugurują rundę wiosenną jutro (7 marca). W hicie kolejki, lider - JKS Jarosław zmierzy się z trzecią w tabeli, Stalą Łańcut.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dziesiąty po jesieni Sokół Nisko podejmie Karpaty Krosno (godz. 12). W zespole trenera Jarosława Pacholarza doszło do lekkich roszad. Drużynę w przerwie zimowej opuścili: Szymon Zwolski (LGKS 38 Podlesianka Katowice), Eryk Ciemierkiewicz (Wisełka Siennów) i Piotr Kusy (Unia Nowa Sarzyna). Ich miejsce zajęli: Owen Alexander Jowett - 22-letni pomocnik Zamku Gołańcz (V liga wielkopolska), Wiktor Chmaj - 19-letni pomocnik Czarnych Jasło i Wiktor Rękas Wiktor - 25-letni obrońca, wychowanek Stali Gorzyce, a ostatnio zawodnik CFC Germania 03 (6. liga niemiecka) - wcześniej piłkarz m.in.: Klimontowianki, Alitu Ożarów, Wisły Sandomierz, Sokoła Sieniawa.

W pierwszym spotkaniu w Krośnie był remis 2:2. Dla gospodarzy dwie bramki zdobył Kamil Radulj (39-karny, 69), a dla Sokoła dwa gole strzelił Jakub Mażysz (85-karny, 90).

Także w sobotę, ale trzy godziny później rozpoczną batalię o ligowe punkty beniaminkowie. Trzynasty po rundzie jesiennej ŁKS Łowisko zmierzy się z zajmującą 16. miejsce Stalą Gorzyce. W sierpniu 2025 roku, w pierwszych derbach podokręgu piłkarskiego Stalowa Wola, górą był reprezentant powiatu rzeszowskiego, wygrywając 4:0 (Czado 22, Ilnitskyi 58, Kloc 61, Oreńczuk 76).

18. kolejka

6 marca: KS Wiązownica - Błażowianka Błażowa (19)

7 marca: Sokół Nisko - Karpaty Krosno (12), Ekoball Sanok - Wisłok Wiśniowa (12), Igloopol Dębica - Legion Pilzno (14), JKS Jarosław - Stal Łańcut (14), Błękitni Ropczyce - Cosmos Nowotaniec (14), ŁKS Łowisko - Stal Gorzyce (15), Czarni 1910 Jasło - Polonia Przemyśl (15)

8 marca: LKS Czeluśnica - Izolator Boguchwała (15)

