Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 lutego 2026

Karpaty Krosno mistrzem Podkarpacia, Vega Stalowa Wola wicemistrzem

Siatkarki Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno sięgnęły po mistrzostwo województwa podkarpackiego w kategorii juniorek młodszych. Miejsce drugie zajęła Vega SiR Stalowa Wola, trzecie Stal Mielec, a czwarte AZS UP TSV Sanok.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Najważniejsze rozstrzygnięcia sezonu w podkarpackiej siatkówce juniorek młodszych zapadły w miniony weekend w Stalowej Woli, która była gospodarzem turnieju finałowego. Sobotnie półfinały nie przyniosły większych emocji. Oba spotkania zakończyły się w trzech setach, a faworyci pewnie zameldowali się w niedzielnych meczach o medale.

Znacznie więcej dramaturgii miało starcie o trzecie miejsce pomiędzy zespołami z Mielca i Sanoka. Mecz trwał pięć setów i obfitował w zwroty akcji. Dwie pierwsze partie należały do mielczanek, które dwie pierwsze partie wygrały do 25. W trzecim i czwartym secie inicjatywę przejęły sanoczanki, doprowadzając do tie-breaka. Decydujące starcie lepiej rozpoczął AZS UP TSV Sanok, jednak od stanu 8:6 dla tej drużyny, Stal Mielec zdobyła pięć punktów z rzędu, obejmując prowadzenie 11:8 i nie oddała go już do końca meczu, zapewniając sobie brązowe medale.

Finał pomiędzy Vegą a Karpatami dostarczył mniej emocji. Początek spotkania należał do zespołu ze Stalowej Woli. Gospodynie prowadziły 5:2, 10:4 i 16:8, i… stanęły. Ich przewaga stopniała do dwóch punktów (16:14). Mimo to Vega utrzymała prowadzenie i wygrała partię do 23. W kolejnych setach coraz wyraźniej zaznaczała się przewaga fizyczna i sportowa drużyny z Krosna. Spotkanie skutecznym atakiem zakończyła Zofia Ziajka.

Zespoły z miejsc 1–3, czyli: Karpaty Krosno, Vega SiR Stalowa Wola oraz Stal Mielec, wywalczyły awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski.

Vega MOSiR Stalowa Wola występowała w składzie: Aleksandra Sołtys, Maja Węglińska, Hanna Kołodziejczyk, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Krawiec, Lena Dębowska.

Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna w półfinale play-off
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna w półfinale play-off
6 złotych medali bokserów Stali Stalowa Wola i 3 miejsce drużynowo
Stalowa Wola
6 złotych medali bokserów Stali Stalowa Wola i 3 miejsce drużynowo
Remis w prezencie urodzinowym
Stalowa Wola
Remis w prezencie urodzinowym
Veganki pokonały TSV Sanok i w niedzielę zagrają w Wielkim Finale z Karpatami Krosno!
Stalowa Wola
Veganki pokonały TSV Sanok i w niedzielę zagrają w Wielkim Finale z Karpatami Krosno!
Pcim zamiast Hetmana. Zimowy sparingowy chaos Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Pcim zamiast Hetmana. Zimowy sparingowy chaos Stali Stalowa Wola
Krok do fazy play-off. Sympatycznym Nisko wystarczy remis
Stalowa Wola
Krok do fazy play-off. Sympatycznym Nisko wystarczy remis
Mirosław Barszcz najlepszym trenerem lekkiej atletyki na Podkarpaciu
Stalowa Wola
Mirosław Barszcz najlepszym trenerem lekkiej atletyki na Podkarpaciu
„Stalówka” pojedzie w sobotę do Pcimia
Stalowa Wola
„Stalówka” pojedzie w sobotę do Pcimia
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu