Karpaty Krosno mistrzem Podkarpacia, Vega Stalowa Wola wicemistrzem

Najważniejsze rozstrzygnięcia sezonu w podkarpackiej siatkówce juniorek młodszych zapadły w miniony weekend w Stalowej Woli, która była gospodarzem turnieju finałowego. Sobotnie półfinały nie przyniosły większych emocji. Oba spotkania zakończyły się w trzech setach, a faworyci pewnie zameldowali się w niedzielnych meczach o medale.

Znacznie więcej dramaturgii miało starcie o trzecie miejsce pomiędzy zespołami z Mielca i Sanoka. Mecz trwał pięć setów i obfitował w zwroty akcji. Dwie pierwsze partie należały do mielczanek, które dwie pierwsze partie wygrały do 25. W trzecim i czwartym secie inicjatywę przejęły sanoczanki, doprowadzając do tie-breaka. Decydujące starcie lepiej rozpoczął AZS UP TSV Sanok, jednak od stanu 8:6 dla tej drużyny, Stal Mielec zdobyła pięć punktów z rzędu, obejmując prowadzenie 11:8 i nie oddała go już do końca meczu, zapewniając sobie brązowe medale.

Finał pomiędzy Vegą a Karpatami dostarczył mniej emocji. Początek spotkania należał do zespołu ze Stalowej Woli. Gospodynie prowadziły 5:2, 10:4 i 16:8, i… stanęły. Ich przewaga stopniała do dwóch punktów (16:14). Mimo to Vega utrzymała prowadzenie i wygrała partię do 23. W kolejnych setach coraz wyraźniej zaznaczała się przewaga fizyczna i sportowa drużyny z Krosna. Spotkanie skutecznym atakiem zakończyła Zofia Ziajka.

Zespoły z miejsc 1–3, czyli: Karpaty Krosno, Vega SiR Stalowa Wola oraz Stal Mielec, wywalczyły awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski.

Vega MOSiR Stalowa Wola występowała w składzie: Aleksandra Sołtys, Maja Węglińska, Hanna Kołodziejczyk, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Krawiec, Lena Dębowska.

Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.