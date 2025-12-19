Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 grudnia 2025

Karp nie tylko na święta

Karp wcale nie musi kojarzyć się wyłącznie z wigilijnym stołem. Udowodniono to podczas promocji książki Anny Appelbaum „Sposoby Anny na karpia z Sierag”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Na uczestników czekały m.in. frytki z karpia, pierogi z karpiem oraz pasztet z karpia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

16 grudnia, sala bankietowa Biblioteki Głównej wypełniła się miłośnikami literatury kulinarnej, pasjonatami gotowania oraz osobami zainteresowanymi lokalną kuchnią. Spotkanie było okazją do poznania nowego spojrzenia na jedną z najbardziej znanych polskich ryb.

Autorka opowiedziała o kulisach powstawania swojej książki, która przełamuje stereotyp karpia jako potrawy wyłącznie świątecznej. Publikacja pokazuje go jako wartościowy, lokalny produkt, doskonale wpisujący się w codzienną kuchnię. Jak podkreślała Anna Appelbaum, ważnym elementem jej twórczości jest powrót do korzeni oraz życie w harmonii z naturą, co znajduje odzwierciedlenie w silnym związku ze stawami w Sieragach.

„Sposoby Anny na karpia z Sierag” to nie tylko zbiór przepisów, ale także opowieść o świadomym wyborze drogi życiowej i odnalezieniu swojego miejsca bliżej przyrody, z dala od codziennego pośpiechu. Książka przenosi czytelników nad sieragowskie stawy, gdzie tradycyjne, przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury łączą się z nowoczesnymi pomysłami kulinarnymi.

Podczas spotkania uczestnicy chętnie włączali się w rozmowę z autorką, pytając m.in. o hodowlę karpia oraz sposoby jego przygotowania. Anna Appelbaum dzieliła się kulinarnymi technikami i inspiracjami, które znalazły swoje miejsce w publikacji.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw przygotowanych przez autorkę i jej męża. Goście mieli okazję spróbować kilku dań powstałych na bazie przepisów z książki. Smaki spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, potwierdzając, że karp może być serwowany w nowoczesnej, aromatycznej i kreatywnej odsłonie.

Spotkanie zakończyło się rozmowami z czytelnikami oraz pamiątkowym rozdawaniem autografów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę
Nisko
3,5 promila i jazda fiatem. Świadek zareagował w porę
Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty
Stalowa Wola
Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2026 rok przyjęty
Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki
Stalowa Wola
Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Stalowa Wola
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
Stalowa Wola
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
Sukces PSP nr 2 na gali w Rzeszowie
Stalowa Wola
Sukces PSP nr 2 na gali w Rzeszowie
Trwają kontrole pieców i kotłów na terenie Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwają kontrole pieców i kotłów na terenie Stalowej Woli
Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków
Stalowa Wola
Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu