Karp nie tylko na święta

16 grudnia, sala bankietowa Biblioteki Głównej wypełniła się miłośnikami literatury kulinarnej, pasjonatami gotowania oraz osobami zainteresowanymi lokalną kuchnią. Spotkanie było okazją do poznania nowego spojrzenia na jedną z najbardziej znanych polskich ryb.

Autorka opowiedziała o kulisach powstawania swojej książki, która przełamuje stereotyp karpia jako potrawy wyłącznie świątecznej. Publikacja pokazuje go jako wartościowy, lokalny produkt, doskonale wpisujący się w codzienną kuchnię. Jak podkreślała Anna Appelbaum, ważnym elementem jej twórczości jest powrót do korzeni oraz życie w harmonii z naturą, co znajduje odzwierciedlenie w silnym związku ze stawami w Sieragach.

„Sposoby Anny na karpia z Sierag” to nie tylko zbiór przepisów, ale także opowieść o świadomym wyborze drogi życiowej i odnalezieniu swojego miejsca bliżej przyrody, z dala od codziennego pośpiechu. Książka przenosi czytelników nad sieragowskie stawy, gdzie tradycyjne, przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury łączą się z nowoczesnymi pomysłami kulinarnymi.

Podczas spotkania uczestnicy chętnie włączali się w rozmowę z autorką, pytając m.in. o hodowlę karpia oraz sposoby jego przygotowania. Anna Appelbaum dzieliła się kulinarnymi technikami i inspiracjami, które znalazły swoje miejsce w publikacji.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw przygotowanych przez autorkę i jej męża. Goście mieli okazję spróbować kilku dań powstałych na bazie przepisów z książki. Smaki spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, potwierdzając, że karp może być serwowany w nowoczesnej, aromatycznej i kreatywnej odsłonie.

Spotkanie zakończyło się rozmowami z czytelnikami oraz pamiątkowym rozdawaniem autografów.