Karp na nowo odkryty

Publikacja, którą promuje autorka, udowadnia, że karp nie musi być jedynie wigilijnym symbolem, lecz może stać się pełnowartościowym elementem codziennego menu. Appelbaum nie tylko przedstawia nowe spojrzenie na tę popularną rybę, lecz także przytacza naukowe argumenty potwierdzające jej walory zdrowotne - od łatwo przyswajalnego białka, przez kwasy omega-3, po naturalny kolagen i witaminy A oraz D. Jak podkreśla, karp to prawdziwe lokalne „superfood”.

Książka jest także osobistą opowieścią o powrocie do natury i rodzinnych tradycji. Autorka nawiązuje w niej do dziedzictwa swojego ojca, Władysława Bednarowicza, który zaszczepił w niej miłość do stawów i rytmu przyrody.

Podczas spotkania Anna Appelbaum opowie o kulisach powstawania książki, swojej pasji do lokalnych produktów i sprawdzonych sposobach na przygotowanie karpia - w sam raz na zbliżające się święta. Uczestnicy będą mogli także zadać pytania dotyczące hodowli, wartości odżywczych tej ryby, a także zdobyć autograf i osobistą dedykację.

Wstęp wolny. Biblioteka zachęca wszystkich miłośników dobrej kuchni i regionalnych tradycji do udziału w wydarzeniu.