Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Karolina Kaniewska ze swoim trenerem klubowym, jednocześnie prezesem KKL Stal Stalowa Wola, Pawłem Drapałą
0.0 / 5
Stalowa Wola 24 września 2025

Karolina Kaniewska brązową medalistką mistrzostw Polski

Blisko 1300 młodych zawodników i zawodniczek urodzonych w latach 2010-2011 stanęło na starcie rozgrywanego w tym roku w Lublinie 23. Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego, czyli lekkoatletycznych mistrzostwach Polski do lat 16. „Brąz” w rzucie młotem wywalczyła Karolina Kaniewska z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Trzecie miejsce na podium zapewnił podopiecznej trenera Pawła Drapały rzut na odległość 46, 18 m. Najdalej rzuciła i została mistrzynią Polski Maria Szczepańska z MKS Bolesłavia Bolesławiec - 52,76 (rekord życiowy), a wicemistrzostwo zdobyła Weronika Kapustka ze Stali Mielec - 52,01.

Dla Stali Stalowa Wola i dla trenera Pawła Drapały to drugi medal mistrzostw Polski wywalczony w tym roku. Przypomnimy, w lipcu wicemistrzynią Polski do lat 18 w rzucie młotem została inna podopieczna tego szkoleniowca, Tola Kiedrzyńska.

Bardzo blisko strefy medalowej była Magdalena Bednarz - druga reprezentantka KKL Stal Stalowa Wola w konkursie rzutu młotem. Wynikiem 42,40 zajęłą piąte miejsce. Ponadto w pierwszej dziesiątce mistrzostw znalazło się jeszcze sześcioro lekkoatletów naszej Stali. W rzucie dyskiem piątą odległość uzyskała Wanessa Pistor (39,38), w chodzie na 5000 m także piąty był Mateusz Stępień (29,37,93), a szósty Krzysztof Stępień (29:40,57). Cała trojka poprawiła „życiówki”.Szóste miejsce zdobył również Szymon Paleń w skoku wzwyż (179), a na siódmym miejscach zostali sklasyfikowani: Lena Grzybowska z biegu na 600 m (1:38,06) i Franciszek Wolak w rzucie młotem (43,15).

TUTAJ szczegółowe wyniki wszystkich konkurencji

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Stalowa Wola
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach
Stalowa Wola
Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach
Pierwsze śliwki - robaczywki... W sobotę derby Podkarpacia
Stalowa Wola
Pierwsze śliwki - robaczywki... W sobotę derby Podkarpacia
4 liga podkarpacka. Porażki Sokoła, Stali i ŁKS
Stalowa Wola
4 liga podkarpacka. Porażki Sokoła, Stali i ŁKS
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Stalowa Wola
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Stalowa Wola
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Stalowa Wola
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Stalowa Wola
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu