Karolina Kaniewska brązową medalistką mistrzostw Polski

Trzecie miejsce na podium zapewnił podopiecznej trenera Pawła Drapały rzut na odległość 46, 18 m. Najdalej rzuciła i została mistrzynią Polski Maria Szczepańska z MKS Bolesłavia Bolesławiec - 52,76 (rekord życiowy), a wicemistrzostwo zdobyła Weronika Kapustka ze Stali Mielec - 52,01.

Dla Stali Stalowa Wola i dla trenera Pawła Drapały to drugi medal mistrzostw Polski wywalczony w tym roku. Przypomnimy, w lipcu wicemistrzynią Polski do lat 18 w rzucie młotem została inna podopieczna tego szkoleniowca, Tola Kiedrzyńska.

Bardzo blisko strefy medalowej była Magdalena Bednarz - druga reprezentantka KKL Stal Stalowa Wola w konkursie rzutu młotem. Wynikiem 42,40 zajęłą piąte miejsce. Ponadto w pierwszej dziesiątce mistrzostw znalazło się jeszcze sześcioro lekkoatletów naszej Stali. W rzucie dyskiem piątą odległość uzyskała Wanessa Pistor (39,38), w chodzie na 5000 m także piąty był Mateusz Stępień (29,37,93), a szósty Krzysztof Stępień (29:40,57). Cała trojka poprawiła „życiówki”.Szóste miejsce zdobył również Szymon Paleń w skoku wzwyż (179), a na siódmym miejscach zostali sklasyfikowani: Lena Grzybowska z biegu na 600 m (1:38,06) i Franciszek Wolak w rzucie młotem (43,15).

