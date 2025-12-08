Miesięcznik
Nisko 8 grudnia 2025

Karol Kapusta z RCEZ w Nisku wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów

4 grudnia w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest uczniom, którzy wyróżniają się w nauce i osiągają wysokie wyniki w konkursach.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wśród nagrodzonych znalazł się Karol Kapusta, uczeń klasy 4A technikum o specjalności technik mechatronik z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W tym wyjątkowym dniu Karolowi towarzyszyli dyrektor szkoły Wacław Piędel oraz wychowawca Janusz Niemiec.

- Stypendium dla Karola to zasługa jego ciężkiej, systematycznej pracy. Uczeń rozwija swoje pasje, odnosi sukcesy w konkursach technicznych w kraju i za granicą. Cieszymy się, że jako szkoła możemy go motywować i wspierać - podkreślił dyrektor Wacław Piędel.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół dziennych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, osiągając najwyższą średnią ocen w szkole lub wyróżniając się szczególnymi uzdolnieniami w wybranej dziedzinie wiedzy.

