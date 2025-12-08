Karol Kapusta z RCEZ w Nisku wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wśród nagrodzonych znalazł się Karol Kapusta, uczeń klasy 4A technikum o specjalności technik mechatronik z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W tym wyjątkowym dniu Karolowi towarzyszyli dyrektor szkoły Wacław Piędel oraz wychowawca Janusz Niemiec.

- Stypendium dla Karola to zasługa jego ciężkiej, systematycznej pracy. Uczeń rozwija swoje pasje, odnosi sukcesy w konkursach technicznych w kraju i za granicą. Cieszymy się, że jako szkoła możemy go motywować i wspierać - podkreślił dyrektor Wacław Piędel.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół dziennych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, osiągając najwyższą średnią ocen w szkole lub wyróżniając się szczególnymi uzdolnieniami w wybranej dziedzinie wiedzy.