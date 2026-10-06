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Stalowa Wola 6 października 2026

Kardiologia po dużym remoncie. Pacjenci wrócili już na oddział

Zakończył się remont Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w stalowowolskim szpitalu. Pacjenci wrócili już do odnowionych sal. Modernizacja wraz z zakupem nowego sprzętu kosztowała blisko 19,2 mln zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prace trwały od kwietnia do września. W tym czasie działalność kardiologii nie została zawieszona. Pacjentów tymczasowo przeniesiono na Oddział Chirurgiczny Ogólny.

- Cieszy mnie również to, że mimo iż inwestycja była duża i kompleksowa, to dzięki tymczasowemu przeniesieniu pacjentów na Oddział Chirurgiczny Ogólny, udało nam się nie zawieszać działalności oddziału na czas jego remontu. Zdaję sobie sprawę z tego, że pod względem logistycznym i organizacyjnym to nie był łatwy czas dla naszego personelu, za utrudnienia przepraszam również pacjentów, ale było warto - nasza kardiologia inwazyjna znowu jest jak nowa - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Zakres prac był spory. Wymieniono podłogi i drzwi, odnowiono ściany i sufity oraz wyremontowano łazienki, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stare panele medyczne, używane od 2006 roku, zastąpiono nowymi. Wymieniona została również centrala klimatyzacyjna.

Duża część pieniędzy została przeznaczona na nowy sprzęt medyczny. Wyposażenie trafiło nie tylko na sam oddział, ale również do Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii.

Stalowowolska kardiologia inwazyjna działa od blisko 20 lat. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj około 2 tys. pacjentów.

Cała inwestycja kosztowała 19 mln 183 tys. zł. Większość tej kwoty - 17 mln 195 tys. zł - pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia. Pozostałe blisko 2 mln zł zabezpieczył Powiat Stalowowolski.

Źródło i zdjęcie: www.szpital-stw.com

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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