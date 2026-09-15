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Stalowa Wola 15 września 2026

Kantor wraca na Hutniczą

Dariusz Kantor został nowym trenerem Resovii. 39-letni szkoleniowiec zastąpił Kamila Kuzerę i ma zadanie wyprowadzić „Pasiaki” z ostatniego miejsca w drugoligowej tabeli. Nowy opiekun aktualnego outsidera zadebiutuje w Stalowej Woli w spotkaniu przeciwko Stali, która była ostatniej miejsce jego pracy w końcówce ubiegłego sezonu.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Kantor zastąpił przejął pod koniec kwietnia „Stalówkę” od Macieja Musiała. Zielono-czarni byli na 13. miejscu i walczyli o uniknięcie baraży. Cel został osiągnięty. W czterech rozegranych spotkaniach ligowych za kadencji Kantora, Stal nie poniosła porażki. Odniosła dwa zwycięstwa (Sokół Kleczew 3:0 w domu i w ostatniej kolejce Hutnik Kraków 1:0 na wyjeździe) i zanotowała dwa remisy na wyjeździe (Zagłębie Sosnowiec 0:0 i Resovia 2:2). Ponadto Stal otrzymała 3 pkt za walkower z GKS Jastrzebie-Zdrój, który wycofał się z rozgrywek.

Ostatecznie nasz zespół utrzymał się w 2 lidze.Kantor zadanie wykonał, ale prezes Stali Stalowa Wola PSA, Marcin Łopatka nie przedłużył z nim umowy. Zastąpił go Przemysław Cecherz. Na jeden miesiąc…

W niedzielę, 20 września Dariusz Kantor zawita na Hutniczą i ponownie zasiądzie na trenerskiej ławce, ale przyjezdnych. Mecz Stal Stalowa Wola - Resovia o godz. 12.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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