Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata na premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Podczas konwencji partii, która odbyła się 7 marca w Krakowie, prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że kandydatem ugrupowania na szefa rządu będzie Przemysław Czarnek.

Wśród osób wymienianych wcześniej jako możliwi kandydaci pojawiał się także prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Ostatecznie jednak nie został on wskazany przez kierownictwo partii jako kandydat na premiera.

Przemysław Czarnek jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezesem partii oraz profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2020–2023 pełnił funkcję ministra edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego, wcześniej był także wojewodą lubelskim.

Ogłoszenie kandydatury nastąpiło podczas konwencji PiS w krakowskiej hali „Sokół”, gdzie oficjalnie zaprezentowano Czarnka jako osobę, którą ugrupowanie wskazuje na stanowisko premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Fot. PrtSc FB PiS

