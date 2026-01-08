Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli

8 stycznia 2026 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli odbyła się uroczystość o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności i środowiska policyjnego. Podczas ceremonii z udziałem Pocztu Sztandarowego KPP w Stalowej Woli odczytano rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Na mocy rozkazu z 7 stycznia 2026 roku mł. insp. Mariusz Stasiak został z dniem 9 stycznia delegowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku, gdzie powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji.

W dalszej części uroczystości przedstawiono przebieg służby kom. Kamili Guczał – funkcjonariuszki z ponad 26-letnim stażem, która swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w KPP w Pińczowie, zdobywając doświadczenie w pionie prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalnym. Pełniła służbę m.in. w Pińczowie, Busku-Zdroju i Nowym Korczynie, a od 2015 roku była Komendantem Komisariatu Policji w Stopnicy. Od stycznia 2025 roku zajmowała stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli. Za wieloletnią służbę została odznaczona m.in. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Kulminacyjnym momentem było odczytanie rozkazu, na mocy którego z dniem 9 stycznia 2026 roku kom. Kamili Guczał powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli.

W imieniu samorządu miasta Stalowej Woli podziękowania ustępującemu komendantowi oraz gratulacje i życzenia powodzenia nowej komendant złożył zastępca prezydenta miasta Tomasz Miśko. W uroczystości uczestniczyli także policjanci i pracownicy cywilni KPP w Stalowej Woli oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Stępka, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli bryg. Szczepan Kozioł, a także: starosta stalowowolski - Janusz Zarzeczny oraz wójt Bojanowa - Agnieszka Kobylarz, wójt Pysznicy - Łukasz Bajgierowicz, wójt Zaleszan - Paweł Gardy, wójt Radomyśla nad Sanem - Jan Pyrkosz oraz burmistrz Zaklikowa - Dariusz Toczyński.

Źródło, tekst i zdjęcia: UM Stalowa Wola