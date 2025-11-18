Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów 18 listopada 2025

Kamil Mierzwa z Rudnika nad Sanem mistrzem Stalowej Woli w szachach

Za nami XXXVI Mistrzostwa Stalowej Woli w szachach o Puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli, zorganizowane przez sekcję szachową Katolickiego Klubu Lekkoatletcznego Stal Stalowa Wola w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem: 12 minut + 2 sekundy na ruch na partię dla każdego zawodnika. W turnieju wystartowało 42 zawodników i zawodniczek ze Stalowej Woli, Ulanowa, Wólka Bielińskiej, Brandwicy, Pilchowa, Zabrnia, Sandomierza, Tarnobrzega, Rudnika nad Sanem, Nowej Dęby, Leżajska, Sędziszowa Małopolskiego.

W kategorii Open zwycięzcą został Kamil Mierzwa z UKS Orlik Rudnik nad Sanem, drugie miejsce zajął Adam Giermaniuk z Zabrnia, trzecie Janusz Burlikowski z TKSzach Tarnobrzeg, a czwarte Wojciech Graczykowski z Ossali.

W kategorii wiekowej roczniki 2008-2013 pierwsze miejsce zajął Karol Ziarko -  reprezentant TKSzach Tarnobrzeg, drugie Adrian Koszałka z UKS Orlik Rudnik nad Sanem, trzecie Mikołaj Bieniek z TKSzach Tarnobrzeg, a czwarte Dawid Nowak z Nowej Dęby.

W kategorii rocznik 2014 i młodsi triumfował Tymon Kędziora z Hetmana Ostrowiec Św., drugie miejsce zajął Michał Gwizdak z KS Szachownica Rzeszów, trzeci był Jakub Trębacki z LUKKS Olimpia Kielce, a czwarty Filip Wiśniewski, reprezentant KKL Stal Stalowa Wola.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Sokół, Stal i ŁKS w drugiej „połówce” tabeli
Stalowa Wola
Sokół, Stal i ŁKS w drugiej „połówce” tabeli
12 zwycięstwo Vegi - 12 bez straty seta!
Stalowa Wola
12 zwycięstwo Vegi - 12 bez straty seta!
Porażka koszykarzy Stali z MKKS Rybnik
Stalowa Wola
Porażka koszykarzy Stali z MKKS Rybnik
„Stalówki” rozpoczynają ligową batalię
Stalowa Wola
„Stalówki” rozpoczynają ligową batalię
Stal - Hutnik blisko, coraz bliżej
Stalowa Wola
Stal - Hutnik blisko, coraz bliżej
Wysokie porażki Stali i Kuźni Koszykówki w lidze U-19
Stalowa Wola
Wysokie porażki Stali i Kuźni Koszykówki w lidze U-19
Motyl pływał w Mielcu. 4 złote medale zdobył Mikołaj Dubaj
Stalowa Wola
Motyl pływał w Mielcu. 4 złote medale zdobył Mikołaj Dubaj
Stadion Stali Stalowa Wola częściowo zamknięty na mecze z Hutnikiem i Olimpią
Stalowa Wola
Stadion Stali Stalowa Wola częściowo zamknięty na mecze z Hutnikiem i Olimpią
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu