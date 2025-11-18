Kamil Mierzwa z Rudnika nad Sanem mistrzem Stalowej Woli w szachach

Zawody zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem: 12 minut + 2 sekundy na ruch na partię dla każdego zawodnika. W turnieju wystartowało 42 zawodników i zawodniczek ze Stalowej Woli, Ulanowa, Wólka Bielińskiej, Brandwicy, Pilchowa, Zabrnia, Sandomierza, Tarnobrzega, Rudnika nad Sanem, Nowej Dęby, Leżajska, Sędziszowa Małopolskiego.

W kategorii Open zwycięzcą został Kamil Mierzwa z UKS Orlik Rudnik nad Sanem, drugie miejsce zajął Adam Giermaniuk z Zabrnia, trzecie Janusz Burlikowski z TKSzach Tarnobrzeg, a czwarte Wojciech Graczykowski z Ossali.

W kategorii wiekowej roczniki 2008-2013 pierwsze miejsce zajął Karol Ziarko - reprezentant TKSzach Tarnobrzeg, drugie Adrian Koszałka z UKS Orlik Rudnik nad Sanem, trzecie Mikołaj Bieniek z TKSzach Tarnobrzeg, a czwarte Dawid Nowak z Nowej Dęby.

W kategorii rocznik 2014 i młodsi triumfował Tymon Kędziora z Hetmana Ostrowiec Św., drugie miejsce zajął Michał Gwizdak z KS Szachownica Rzeszów, trzeci był Jakub Trębacki z LUKKS Olimpia Kielce, a czwarty Filip Wiśniewski, reprezentant KKL Stal Stalowa Wola.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.