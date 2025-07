Kamil Garbacz przesuwa granice własnej wytrzymałości

Popularny „Garnek”, który ma już na swoim koncie kilka takich ekstremalnych imprez biegowych z przeszkodami, wybrał wersję Hardcor - trasa 21 km, 70 przeszkód. Portalu runmageddon.pl. opisuje tę konkurencję następująco: Ponad 21 kilometrów na trasie, która nie pyta, czy boli, 70 przeszkód, które nie robią wyjątków.

– Cel był tylko jeden. Dobiec do mety i zmieścić się w limicie czasowym 6 godzin, co nie udało mi się dwa lata temu w Harrachovie. Malowniczo położona trasa okazała się dużo trudniejsza i bardziej wymagająca niż ta w Czechach, ale odpowiednio wyciągnięte wnioski i doświadczenie zaowocowały teraz - oczywiście jak dla mnie - super wynikiem. Dobiegłem do mety w czasie 5 godzin i 46 minut - napisał Kamil Garbacz na swoim profilu.

Kamilowi gratulujemy udanego startu i osiągnięcia dobrego czasu i czekamy na debiut w runmageddonie ultra - dystans 41 km i 140 przeszkód, o którym jego uczestnicy mówią, że jest to formuła stworzona dla tych, co biegną dalej, kiedy rozsądek już dawno się wycofał…