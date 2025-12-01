Kamienne Gody w Gminie Jeżowe – 70 lat miłości i rodzinnych więzi

27 sierpnia jubileusz obchodzili Państwo Władysława i Feliks Dziurdź z Grobli. Przez siedem dekad wychowali czwórkę dzieci, a z czasem doczekali się ośmiu wnuków i osiemnastu prawnuków. Z kolei 22 listopada swoje 70-lecie świętowali Państwo Franciszka i Jan Cisek z Jeżowego. Wspólnie wychowali trójkę dzieci, a rodzina powiększyła się o dziewięciu wnuków i trzynaście prawnuków.

Obie pary przez całe życie budowały relacje oparte na miłości, wzajemnym szacunku i wsparciu, dając swoim rodzinom przykład cierpliwości, wytrwałości i dobroci. Ich historie pokazują, że prawdziwa miłość dojrzewa z czasem, a fundamentem trwałego związku są codzienne gesty zrozumienia i gotowość do wspólnego pokonywania trudności.

Z okazji jubileuszy jubilatów odwiedzili przedstawiciele władz gminy - wójt, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas spotkań składali gratulacje i wyrazy uznania w imieniu całej społeczności, a rozmowy toczyły się w atmosferze wzruszenia, radości i wzajemnego szacunku. Spotkania stały się nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także pięknym świadectwem życia wypełnionego miłością i rodzinnymi więziami.