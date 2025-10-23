Kamień węgielny pod kuźnię talentów. Powstaje Centrum Sportów Młodzieżowych

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 22 października i miała wyjątkowy charakter - poprowadziła ją Młodzieżowa Rada Miejska.

- Wmurowanie kamienia węgielnego to nie tylko symbol rozpoczęcia inwestycji. To znak wiary w młodzież, w nasz potencjał, energię i marzenia - mówił przewodniczący Młodzieżowej Rady Mikołaj Różański. - Centrum Sportów Młodzieżowych otwiera przed nami nową perspektywę - miejsce sprzyjające pasji, rozwojowi i współpracy.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców miasta.

- Mamy wspaniałą młodzież, aktywną i ciekawą świata. To właśnie dla niej powstaje przestrzeń, która będzie kuźnią pasji i miejscem wspólnego działania - mówił prezydent. - To młodzi ludzie zawsze dokonywali odważnych zmian na świecie. Wierzę, że również Stalowa Wola będzie się tak rozwijać dzięki nim.

Centrum Sportów Młodzieżowych będzie miało ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W jego wnętrzu znajdzie się jedyny w regionie kryty skate park, park trampolin, ściana wspinaczkowa, kręgielnia, a także sale kreatywne i przestrzeń kulturalna o powierzchni 1 tys. m kw. Na zewnątrz zaplanowano między innymi amfiteatr i boiska sportowe.

Przedstawiciel firmy Strabag, wykonawcy inwestycji, Tomasz Wiśniewski, zwrócił uwagę na nowoczesny charakter projektu. - To bardzo wizjonerski obiekt - 79 metrów długości, 57 metrów szerokości i 25 metrów wysokości w najwyższym punkcie. Jestem pewien, że będzie to kuźnia młodych talentów - podkreślił.

Budowa Centrum Sportów Młodzieżowych realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki staraniom władz miasta Stalowa Wola otrzymała 27 milionów złotych dofinansowania, a łączna wartość inwestycji przekracza 51 milionów złotych.

Prace budowlane już trwają, a wykonawca ma 24 miesiące na ukończenie obiektu.