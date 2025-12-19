Kameralne eventy i spotkania biznesowe w niecodziennej przestrzeni Art Cafe

Art Cafe w Stalowej Woli często wybierane jest właśnie z tego powodu, jako tło dla kameralnych eventów, bankietów i spotkań biznesowych, które mają mieć charakter, a nie tylko formę.
- Zależało mi na tym, żeby stworzyć miejsce, w którym ludzie czują się swobodnie. Gdzie można spokojnie porozmawiać, zjeść coś dobrego i pobyć razem bez pośpiechu - mówi Joanna Kotwica, właścicielka Art Cafe.
Spotkania w murach muzeum
Restauracja mieści się w budynku Muzeum Regionalnego przy ul. Sandomierskiej 1. To lokalizacja, która już od progu wyróżnia się na tle typowych przestrzeni eventowych. Historyczne wnętrza, kameralna skala i spokojna atmosfera sprawiają, że wydarzenia organizowane w Art Cafe mają niepowtarzalny charakter.
Do dyspozycji gości jest kameralna sala, która sprawdza się zarówno podczas spotkań biznesowych z prezentacją, jak i bankietów, kolacji firmowych, jubileuszy czy zamkniętych imprez okolicznościowych. Istnieje możliwość elastycznego dostosowania układu sali do potrzeb konkretnego wydarzenia.
- To nie jest sala na masowe imprezy. Raczej przestrzeń dla tych, którzy szukają prywatności, spokoju i klimatu - podkreśla właścicielka.
Kuchnia, która robi różnicę
Tym, co wyróżnia eventy organizowane w Art Cafe, jest nietuzinkowa kuchnia regionalna, oparta na naturalnych składnikach i tradycyjnych recepturach. Joanna od lat konsekwentnie rozwija menu, stawiając na prostotę, sezonowość i lokalne pochodzenie produktów.
W karcie znajdują się m.in. pierogi z bobem, królujące w podkarpackiej wsi Cygany - wpisane na listę produktów tradycyjnych, barszcz chwałowicki kiszony na własnym zakwasie, zupa kwas z zielonych gąsek z Pysznicy, a także dania z kaczki i gęsiny pochodzącej z rodzimych, ekologicznych ferm. Wszystkie potrawy przygotowywane są na bieżąco, bez skrótów i kompromisów.
- Wolę, żeby goście chwilę poczekali, niż żeby dostali coś przeciętnego. Jedzenie podczas spotkań jest równie ważne jak rozmowa - często to ono zostaje w pamięci najdłużej - mówi Joanna.
Dla biznesu i na ważne okazje
Art Cafe coraz częściej wybierane jest jako miejsce kolacji firmowych, bankietów, spotkań integracyjnych, ale także kameralnych uroczystości rodzinnych - urodzin, jubileuszy czy rocznic. Atutem jest nie tylko wyjątkowa przestrzeń, ale także spokojna lokalizacja i możliwość stworzenia wydarzenia „zamkniętego”, tylko dla zaproszonych gości.
Regionalny charakter spotkań dopełnia karta napojów, w której znalazły się piwa z rzemieślniczego Browaru Lasowiak oraz wina z lokalnych winnic Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego.
- Najważniejsze jest dla mnie to, żeby ludzie wychodzili stąd z poczuciem, że wszystko było dopięte, ale bez presji. W dobrej atmosferze - dodaje właścicielka.
Sezonowe spotkania: wigilie firmowe i bankiety noworoczne
W okresie przedświątecznym oraz na początku nowego roku Art Cafe staje się miejscem wigilii firmowych, kameralnych bankietów i spotkań podsumowujących minione miesiące. To propozycja dla firm i zespołów, które chcą odejść od schematu i postawić na spokojniejszą, bardziej osobistą oprawę.
- Wigilia firmowa nie musi być formalna. Często jest po prostu okazją do zatrzymania się i rozmowy - mówi Joanna. - Dlatego stawiamy na tradycyjne smaki i atmosferę, w której każdy czuje się swobodnie.
Menu przygotowywane na ten czas opiera się na klasycznych potrawach świątecznych - barszczu na własnym zakwasie, pierogach, daniach mięsnych, pasztetach i domowych wypiekach. Po Nowym Roku przestrzeń Art Cafe naturalnie przechodzi w sezon bankietów noworocznych i spotkań biznesowych, sprzyjających planowaniu kolejnych działań i integracji zespołów.
- Każde spotkanie powinno mieć swój rytm i sens. Dobra kuchnia, odpowiednie miejsce i czas dla ludzi - to naprawdę wystarczy - podsumowuje właścicielka.
Art Cafe - Restauracja Regionalna
Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1 (Muzeum Regionalne)
/artykuł sponsorowany/
