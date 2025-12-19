Kameralne eventy i spotkania biznesowe w niecodziennej przestrzeni Art Cafe

Art Cafe w Stalowej Woli często wybierane jest właśnie z tego powodu, jako tło dla kameralnych eventów, bankietów i spotkań biznesowych, które mają mieć charakter, a nie tylko formę.

- Zależało mi na tym, żeby stworzyć miejsce, w którym ludzie czują się swobodnie. Gdzie można spokojnie porozmawiać, zjeść coś dobrego i pobyć razem bez pośpiechu - mówi Joanna Kotwica, właścicielka Art Cafe.

Spotkania w murach muzeum

Restauracja mieści się w budynku Muzeum Regionalnego przy ul. Sandomierskiej 1. To lokalizacja, która już od progu wyróżnia się na tle typowych przestrzeni eventowych. Historyczne wnętrza, kameralna skala i spokojna atmosfera sprawiają, że wydarzenia organizowane w Art Cafe mają niepowtarzalny charakter.

Do dyspozycji gości jest kameralna sala, która sprawdza się zarówno podczas spotkań biznesowych z prezentacją, jak i bankietów, kolacji firmowych, jubileuszy czy zamkniętych imprez okolicznościowych. Istnieje możliwość elastycznego dostosowania układu sali do potrzeb konkretnego wydarzenia.

- To nie jest sala na masowe imprezy. Raczej przestrzeń dla tych, którzy szukają prywatności, spokoju i klimatu - podkreśla właścicielka.