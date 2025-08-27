Kadrowa rewolucja na szczytach szkoły muzycznej w Stalowej Woli

O tym konflikcie „Sztafeta” pisała już wielokrotnie. Pod koniec drugiej kadencji dyrektora Witka głośno było o wzajemnych zarzutach i pretensjach (wątki finansowe, pracownicze, a nawet obyczajowe). Dyrektorowi zarzucano m.in. łamanie praw pracowniczych, otaczanie się grupa klakierów i degradację wizerunku szkoły. Dyrektor odpowiadał, że za wszystkim stoi znana mu grupa nauczycieli frustratów, i że nie będzie się zniżał do ich poziomu. Sprawa wylał się też w Internecie, gdzie przeważały bardzo krytyczne opinie pod adresem dyrektora Witka i sposobu jego zarządzania szkołą (sprawa z powództwa byłego dyrektora o oczernianie w sieci rozpocznie się w październiku br.).

Tak czy inaczej, z kilkoma osobami dyrektor Witek (kierował szkołą przez dwie 5-letnie kadencje w latach 2014-2014) potykał się nawet w sądzie w sprawach pracowniczych (przegrał trzy).

Zmiany organizacyjne i personalne

Jak się dowiadujemy, od 1 września 2025 r. nowym dyrektorem PSM w Stalowej Woli jest Janusz Turek, przez lata nauczyciel tej placówki w klasie klarnetu (wcześniej był m.in. dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli).

O jego nominacji zdecydowało Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – organ nadzorujący stalowowolską placówkę pod względem artystycznym. Nowy dyrektor powołał już dwoje swoich zastępców: Monikę Kucę i Krzysztofa Garbacza (oboje to nauczyciele w PSM).

– Atmosfera panująca do twej pory w szkole była fatalna, odbijał się też na koleżeńskości w pracy. Zmiany, także w podejściu do uczniów muszą zostać przeprowadzone, a także zmiany personalne – mówi „Sztafecie” Janusz Turek.

Jak się dowiadujemy, wypowiedzenie złożył już były dyrektor Maciej Witek oraz trzy osoby z administracji szkoły. Propozycji dalszej pracy nie przyjęła z kolei Elżbieta Nowak-Szpunar, wieloletnia nauczycielka PSM, a przez 16 lat wicedyrektorka szkoły (przed rządami Macieja Witka), kierująca szkołą od sierpnia 2024 r.

Z kolei dwie dotychczasowe zastępczyni dyrektorki szkoły mają pozostać jako nauczycielki. Tu pikanterii dodaje fakt, że jedna z nich, Bożena Wójtowicz, złożyła pozew sądowy przeciwko dyrektor Nowak-Szpunar, zarzucając jej mobbing (podobnie jak były dyrektor Witek i dwoje pracowników sekretariatu szkoły). Z kolei druga dotychczasowa wicedyrektor, Krystyna Węglarz, w styczniu 2025 r. stanęła przeciwko dyrektor Nowak-Szpunar w głosowaniu na Radzie Pedagogicznej, które miało wyłonić nową dyrektor szkoły. Nieoczekiwanie padł wtedy remis i zmiany nie było.

A na początku października br. ma się rozpocząć proces sądowy, w którym Maciej Witek oskarża Piotra Szafrańca, szefa „Solidarności” w szkole muzycznej, o zniesławienie. Chodzi o internetowe wpisy, wysyłane z komputera, które, jak ustaliła prokuratura, pochodziły z domowego komputera Piotra Szafrańca. Ten temu nie zaprzecza, ale nie przyznaje się do ich autorstwa.

Jednoznacznie negatywna ocena

Ważnym elementem tej historii są wyniki kontroli działalności szkoły muzycznej w Stalowej Woli. I to one – zdaniem nowego dyrektora Janusza Turka – zdecydowały, że „góra” podjęła radykalną decyzję o zmianie dyrekcji PSM.

Przypomnijmy: zakres kontroli obejmował prawidłowość wydatkowania środków budżetowych oraz dotacji otrzymanych przez szkołę w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2025 r. A więc w czasie, gdy dyrektorem był Maciej Witek (do 31 sierpnia 2024 r.) i Elżbieta Nowak-Szpunar (od 1 września 2024 r.), zastępcami dyrektora Bożena Wójtowicz i Krystyna Węglarz, a główną księgową Joanna Leśniak.

Kontrolę przeprowadził 3-osobowy zespół powołany przez wspomniane już Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Sprawozdanie liczy 37 stron, stwierdzono w nim 22 nieprawidłowości i uchybienia.

– Ustalenia zawarte w wystąpieniu wskazują, że działalność PSM I i II st. w Stalowej Woli w zakresie i okresie objętym kontrolą należy ocenić jednoznacznie negatywnie – czytamy w sprawozdaniu.

Wskazuje ono też dyrektora Witka, jako osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości, zauważając jednocześnie, iż nie powierzył on głównej księgowej obowiązków i odpowiedzialności zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co sprawia, że nie ponosi ona odpowiedzialności za ustalone nieprawidłowości i uchybienia.

Co wykazała kontrola

A oto lista 22 nieprawidłowości i uchybień zawartych w sprawozdaniu z kontroli szkoły muzycznej w Stalowej Woli (pisownia oryginalna):

1. Nie przeprowadzono rzetelnej inwentaryzacji z 2023 roku z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy o rachunkowości, przypisanie odpowiedzialności materialnej pracownikom za poszczególne składniki majątku jednostki z wpisaniem do akt osobowych, przestrzeganie odpowiedzialności wskazanych w instrukcji inwentaryzacyjnej osób za poszczególne czynności. Nie przedstawiono kontrolującym protokołu corocznej inwentaryzacji składników majątku metodą weryfikacji i uzgodnienia sald na dzień bilansowy, w myśl art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

2. Nie dopełniono obowiązku inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metoda spisu z natury zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości, tzn. raz w ciągu 4 lat co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Zaniechanie zamknięcia ksiąg rachunkowych od roku 2017. Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych określa art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Według art. 12 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych, o którym mowa w tym przepisie to wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych należy sporządzić sprawozdanie finansowe. Taki obowiązek wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przy czym według art. 52 ust. 1 tej ustawy, kierownik jednostki powinien zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (por. art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości).

4. Nie podjęto udokumentowanej decyzji Kierownika jednostki o zaniechaniu budowy środka trwałego (likwidacji środka trwałego w budowie) pn. „Przygotowanie dokumentacji — budowa sali muszli koncertowej oraz segmentu dydaktycznego dla potrzeb PSM I i II st. w Stalowej Woli” rozpoczętej w 2018 roku i nie kontynuowanej w latach 2019-2025. Zaniechanie to wiąże się z koniecznością wyłączenia z ksiąg rachunkowych nakładów ujętych jako elementy wartości środka trwałego w budowie i odpisania ich w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (KSR nr 11, pkt 6.55-6.57 Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105 z dnia 29.05.2017 r.).

5. Ustalono wartość zamówienia publicznego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja sceny plenerowej i dostosowanie pomieszczeń szkoły do przepisów ppoż” oraz wydatków rocznych na usługi remontowe niezgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, udzielono zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 2 oraz art. 17 pkt lb.

6. Poświadczenie nieprawdy w protokole likwidacji z dn. 10.12.2019 r. przez członków komisji likwidacyjnej w wyniku sprzedał 3 instrumenty do Domu Kultury w Pysznicy.

7. Nieuprawnione wypłaty z funduszu zdrowotnego (paragraf 3020) dla wicedyrektorów/zastępców dyrektora w łącznej wysokości 40 380 zł.

8. Nieudokumentowane wypłaty z funduszu zdrowotnego (paragraf 3020) dla nauczycieli w łącznej kwocie 1099,46zł.

9. Brak Regulaminu wynagradzania dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, zasad przyznawania nagród dyrektora, zasad kontroli zarządczej, zamówień publicznych, instrukcji inwentaryzacyjnej uwzględniającej elektroniczne narzędzia wykorzystywane w procesie inwentaryzacji składników majątku oraz inwentaryzację zbiorów bibliotecznych.

10. Brak wyznaczonych osób odpowiedzialnych za proces wyłaniania wykonawców, dostawców oraz merytorycznie odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procesu zakupu z wpisaniem do zakresu obowiązków pracownika.

11. Brak umieszczania na odwrocie faktur zakupowych opisu merytorycznego osoby odpowiedzialnej za zakup przed przekazaniem dokumentów do kontroli finansowej.

12. Brak weryfikacji przez główną księgową dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty (m.in. wnioski z ZFŚS lub wnioski z funduszu zdrowotnego) pod kątem umieszczenia podpisu decydentów) zgodnie z art. 21 Ustawy o rachunkowości.

13. Brak przestrzegania przez główną księgową zasad rachunkowości w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych i weryfikacji dokumentów finansowych tj. faktura, umowa lub zamówienia, protokół odbioru.

14. Nie stosowano zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa tj. Dz.U. 2025, poz. 228 przy likwidacji majątku.

15. Przyjmowanie w darowiźnie składników majątku bez udokumentowania umową z Darczyńcą ze wskazaniem nazwy i wartości poszczególnych składników.

16. Wadliwe zasady przekazywania do użyczenia lub wypożyczenia instrumentów muzycznych składniki majątku należy udokumentować umową ze wskazaniem numerów inwentarzowych, ilości, wartości

poszczególnych składników, okresu obowiązywania umowy oraz zasad odpłatności czy braku odpłatności.

17. Nadpłata środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 159,94 zł i brak dokumentu sporządzonego z datą 31.12.2024 ustalającego przyczynę .

18. Niewłaściwe zabezpieczenie dokumentów finansowych (braki w dokumentacji np. umowa z Wykonawcą na wykonanie inwestycji w 2018 roku).

19. Nie zastosowano zasad określonych w Ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi tj. Dz.U 2019, poz. 2136 w zakresie przyznawania nagrody rocznej dla głównej księgowej, wniosek wynikający z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Dz.U 2011, poz. 644.

20. Nie udokumentowano kryteriów ustalania dodatku motywacyjnego określone w regulaminie wynagradzania pracowników pedagogicznych nie mają znaczącego wpływu na faktyczną wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego w okresie kontrolowanym. Dodatki motywacyjne przyznawane są za aktywności nauczycieli nieobjęte Regulaminem wynagradzania, mające charakter organizacyjno-administracyjny a w niewielkim stopniu związane z procesem dydaktycznym określonym w. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej Dz.U. 2009 nr 60 poz. 494 z późn. zm.

21. Nie udokumentowano zasad i kryteriów przyznawania premii i nagród dla administracji i obsługi. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych powinien być wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559 z późn. zm.).

22. Nie dopełniono obowiązku należącego do dyrektora szkoły, polegającego na zapewnieniu odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony dokumentacji powstającej w szkole. Dokumenty dotyczące inwentaryzacji pełnej za 2023 r. wydano bez zaewidencjonowania osobie nieuprawnionej. Dokumentacja wróciła do księgowości niekompletna, nikt nie ustalił osób odpowiedzialnych za to oraz aktualnego miejsca przechowywania zaginionej dokumentacji. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku dokumentacji zakupowej inwestycji. Jednostka w okresie kontrolowanym nie prowadziła archiwizacji.

Prokuratura i kadry

Nowy dyrektor szkoły muzycznej, Janusz Turek, powiedział „Sztafecie”, że z wnioskami w sprawie raportu CEA poczeka na reakcję samego Centrum Edukacji Artystycznej. Nie wyklucza jednak, że gdyby ich nie było, to ze względu na skalę nieprawidłowości, sprawa znajdzie się w prokuraturze.

A jak zamierza rozwiązać konflikt wśród kadry pedagogicznej?

– Niektórych, jak sądzę, nie przekonam do siebie. Przecież 23 sierpnia, w głosowaniu na moją kandydaturą podczas Rady Pedagogicznej miałem 23 głosy za i 17 przeciw. Ale to już był przełom. Dalej? Tylko dobrze, powrót do normalności i świetności szkoły, wszystko dla dobra uczniów – odpowiada dyrektor Turek.