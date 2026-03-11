Miesięcznik
Stalowa Wola 11 marca 2026

Kadetki Stali Stalowa Wola zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski!

Na trzecim miejscu ukończyły ligowe zmagania w strefie lubelsko-podkarpackiej kadetki Stali Stalowa Wola i w nagrodę pojadą na turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski do lat 15. Po losowaniu grup dowiemy się, z kim i gdzie nasza drużyna walczyć będzie o półfinał MP.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Drużyna trenera Artura Karlika odniosła w rozgrywkach ligowych 4 zwycięstwa i zanotowała cztery porażki. W ostatnim meczu „zielono-czarne” odniosły wysokie zwycięstwo w Białej-Podlaskiej, wygrywając z tamtejszym Kadetem różnicą aż 60 punktów (99:39).

Najwięcej punktów dla naszego zespołu w tym meczu, jak również w całym sezonie zasadniczym zdobyły: Julia Sokal (185, śr. 26,4 pkt/mecz), Martyna Sioda (125) i Kamila Pietroniec (81).

Pozostałe zawodniczki Stali, które wywalczyły awans do ćwierćfinałów: Natalia Śnios, Zuzanna Litowczuk, Oliwia Kurzelewska, Laura Jarosz, Zuzanna Drzymała, Aleksandra Byra, Paulina Gierłach, Nikola Paruch, Amelia Bazan, Emilia Karkut, Nikola Zacharz,  Karolina Duda, Marcelina Dyl, Oliwia Kopeć. Trenerem drużyny jest Artur Karlik. 

