Kadet gonił, lecz nie dogonił

Zespół prowadzony przez trenera Jacka Wojtanowicza musiał w Białej Podlaskiej stoczyć niezwykle wyrównany bój. Od pierwszych minut żadna z drużyn nie była w stanie wypracować bezpiecznej przewagi, a wynik przez długi czas oscylował wokół remisu.

Po dwóch kwartach na tablicy widniał rezultat 37:37, który najlepiej oddawał przebieg rywalizacji. Kluczowa dla losów spotkania okazała się trzecia odsłona. To właśnie wtedy zespół ze Stalowej Woli zagrał skuteczniej w ataku i po 30 minutach prowadził 63:58.

Gospodarze nie zamierzali jednak składać broni. Kadet wygrał ostatnią kwartę, systematycznie odrabiając straty i do końca walcząc o odwrócenie wyniku. Ostatecznie zdołał zmniejszyć dystans jedynie do jednego punktu, a końcowa syrena przypieczętowała minimalne, ale bardzo cenne zwycięstwo Stali.

U13

KADET BIAŁA PODLSKA - STAL STALOWA WOLA 76:77 (18:17, 19:20, 21:26, 18:14)

STAL: M.Wojtanowicz 24, K.Zając 16, Małek 14, T.Skuciński 11, M.Malecki 10, Litowczuk 2, Folta, Foltarz, Sokal, Torba, Chojnacki, Czerwiński.

Dla Kadeta najwięcej punktów: Kopania 18, Sidorow 16, Siliwoniuk 8.