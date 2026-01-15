Miesięcznik
Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem 15 stycznia 2026

Kacper Wydra opuszcza Chwałowice i wraca do Wiązownicy

23-letni napastnik ponownie zagra w barwach czwartoligowego KS Wiązownica. Wychowanek Stali Stalowa Wola dołącza do zespołu z powiatu jarosławskiego na zasadzie transferu definitywnego.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

KS Wiązownica oficjalnie potwierdził pozyskanie Kacpra Wydry. Dla 23-letniego piłkarza jest to powrót do dobrze znanego środowiska. W barwach tego klubu występował już w latach 2020–2022, zbierając pierwsze seniorskie doświadczenia na poziomie III lligi.

Ostatnie miesiące Kacper Wydra spędził w Jezioraku Chwałowice, gdzie był jednym z najskuteczniejszych zawodników stalowowolskiej ligi okręgowej. W rundzie jesiennej sezonu 2025/26 rozegrał 13 spotkań, z czego aż 12 w pełnym wymiarze czasowym, zdobywając 15 bramek. Wysoka dyspozycja strzelecka nie mogła przejść niezauważona, więc KS Wiązownica zdecydował się na definitywny transfer ofensywnego gracza.

Przypomnijmy, że po odejściu z Wiązownicy Wydra reprezentował kilka klubów z regionu. W sezonie 2022/23 był zawodnikiem trzecioligowej Stali Stalowa Wola, następnie grał w czwartoligowych zespołach Sokoła Kamień (2023/24) oraz Alitu Ożarów (2024/25).

Warto również przypomnieć, że Wydra ma solidne zaplecze szkoleniowe. W latach 2017–2019 był uczniem SMS Wisła Kraków, gdzie należał do czołowych zawodników i strzelców zespołu rywalizującego w Centralnej Lidze Juniorów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

