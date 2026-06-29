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Fot. Voster Team/facebook
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Stalowa Wola Nisko 29 czerwca 2026

Kacper Maciejuk z Voster Team mistrzem Polski

Kolejny wielki rozdział w historii polskiego kolarstwa napisał Voster Team. W niedzielę na szosach Ostródy Kacper Maciejuk wywalczył tytuł mistrza Polski elity, potwierdzając przynależność grupy do ścisłej krajowej czołówki. Srebrny medal zdobył Piotr Pękala, a brąz wywalczył Michał Pomorski (obydwaj ATT Investments). W ścisłej czołówce, na miejscu szóstym finiszował Patryk Stosz z Voster Team.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Kacper Maciejuk przez decydującą część wyścigu jechał w czołówce, a na około 30 kilometrów przed metą przypuścił atak wspólnie z Piotrem Pękalą. Ich współpraca okazała się perfekcyjna. Na ulicach Ostródy o złocie zadecydował finisz, z którego zwycięsko wyszedł reprezentant Voster Team.To już drugi tytuł mistrza Polski w historii Voster Team. Pierwszy wywalczył w 2021 roku w Kartuzach Maciej Paterski. Żadna inna zawodowa grupa kolarska z naszego regionu nie może pochwalić się takim dorobkiem.

Choć od kilku lat formalną siedzibą Voster Team jest Rzeszów, trudno oprzeć się wrażeniu, że prawdziwe serce tej drużyny wciąż bije w Stalowej Woli i na ziemi niżańskiej. To tutaj narodził się projekt, który z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekip w polskim peletonie. Głównym sponsorem zespołu pozostaje firma Voster z Zarzecza koło Niska, której właścicielem jest Ryszard Roczniak, a od lat niezawodnym partnerem drużyny jest stalowowolska firma ABL-Technic Leszka Kwitkowskiego.

Można więc jedynie żałować, że dziś z największych sukcesów Voster Team najbardziej cieszy się stolica województwa. Historia tej drużyny została jednak napisana tutaj. W Stalowej Woli i naszym regionie. To właśnie stąd przez lata wyruszała w Polskę ekipa, która dziś wychowuje mistrzów kraju i promuje podkarpackie kolarstwo na najwyższym poziomie.

Na słowa uznania zasługuje także Krzysztof Parma - policjant Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli i założyciel Voster Team. To dzięki jego pasji powstała zawodowa grupa kolarska, która przez lata wypromowała wielu znakomitych zawodników. Co godne podkreślenia, mimo obowiązków zawodowych, Parma do dziś pozostaje czynnym kolarzem zespołu.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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