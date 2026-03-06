Już w sobotę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli

„Porównania” to cykliczna wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórców związanych ze środowiskiem plastycznym Ziemi Sandomierskiej. Ekspozycja pokazuje prace powstałe w różnych technikach i stylach - od malarstwa, przez grafikę, po inne formy sztuki wizualnej. Dzięki temu odwiedzający mogą zobaczyć, jak różnorodna i inspirująca jest współczesna twórczość artystów z regionu.

Wernisaż będzie okazją nie tylko do obejrzenia prac zakwalifikowanych do konkursu, ale również do spotkania z ich autorami oraz rozmowy o sztuce i inspiracjach stojących za prezentowanymi dziełami.

Organizatorem wydarzenia jest Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem przedstawicieli samorządów regionu.

Wystawa zostanie otwarta w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Okulickiego 32 w Stalowej Woli. Wstęp na wernisaż jest wolny.