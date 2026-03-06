Miesięcznik
Już w sobotę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli

Miłośnicy sztuki z regionu będą mieli okazję zobaczyć najnowsze prace artystów związanych z Ziemią Sandomierską. W sobotę, 8 marca 2026 roku, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej „Porównania 34”. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18.

„Porównania” to cykliczna wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórców związanych ze środowiskiem plastycznym Ziemi Sandomierskiej. Ekspozycja pokazuje prace powstałe w różnych technikach i stylach - od malarstwa, przez grafikę, po inne formy sztuki wizualnej. Dzięki temu odwiedzający mogą zobaczyć, jak różnorodna i inspirująca jest współczesna twórczość artystów z regionu.

Wernisaż będzie okazją nie tylko do obejrzenia prac zakwalifikowanych do konkursu, ale również do spotkania z ich autorami oraz rozmowy o sztuce i inspiracjach stojących za prezentowanymi dziełami.

Organizatorem wydarzenia jest Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem przedstawicieli samorządów regionu.

Wystawa zostanie otwarta w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Okulickiego 32 w Stalowej Woli. Wstęp na wernisaż jest wolny.

