Już w najbliższą sobotę kongres PiS w Stalowej Woli

Kongres odbędzie się w Muzeum COP (to także stałe miejsce, organizowanego przez PiS Kongresu ARMIA) i będzie dotyczył spraw związanych z szeroko rozumianą obronnością. Ostatni z cyklu programowych kongresów PiS, dotyczący edukacji, odbył się w październiku 2025 r. w Katowicach, z udziałem ok. 500 panelistów.

- Po tym kongresie nastąpił objazd po kraju. Odbywały się spotkania w powiatach. Niedługo spotkania na poziomie gmin i rozmowa na temat programu. Prawo i Sprawiedliwość tym odróżnia się od naszej konkurencji politycznej, że jesteśmy zawsze konkretni. Program, jaki formułujemy na wybory, jest naszym zobowiązaniem w codziennym życiu, o ile naród zdecyduje się nam powierzyć władze. Oni swoich zobowiązań nie dochowują, tym się różnimy - mówił Mariusz Błaszczak.