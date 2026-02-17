Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 17 lutego 2026

Już w najbliższą sobotę kongres PiS w Stalowej Woli

Wiceprezes PiS, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował w poniedziałek, że w najbliższą sobotę, 21 lutego, w Stalowej Woli odbędzie się kolejny kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem tematem przewodnim dyskusji będzie obronność.

Kongres odbędzie się w Muzeum COP (to także stałe miejsce, organizowanego przez PiS Kongresu ARMIA) i będzie dotyczył spraw związanych z szeroko rozumianą obronnością. Ostatni z cyklu programowych kongresów PiS, dotyczący edukacji, odbył się w październiku 2025 r. w Katowicach, z udziałem ok. 500 panelistów.

- Po tym kongresie nastąpił objazd po kraju. Odbywały się spotkania w powiatach. Niedługo spotkania na poziomie gmin i rozmowa na temat programu. Prawo i Sprawiedliwość tym odróżnia się od naszej konkurencji politycznej, że jesteśmy zawsze konkretni. Program, jaki formułujemy na wybory, jest naszym zobowiązaniem w codziennym życiu, o ile naród zdecyduje się nam powierzyć władze. Oni swoich zobowiązań nie dochowują, tym się różnimy - mówił Mariusz Błaszczak.

