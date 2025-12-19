Już tylko jedna drużyna jest niepokonana - Stal Stalowa Wola!

W najbliższą sobotę, 20 grudnia lider ze Stalowej Woli podejmie AZS Politechnikę Rzeszów (godz. 20, hala SiR, ul. Hutnicza). W tym samym dniu, o godz. 11 CSM Kuźnia Koszykówki U-17 podejmie lidera - pempaVitę Resovia.

W ostatnim swoim występie Kuźnia Koszykówki U-17 przegrała z Sokołem Łańcut. Także juniorzy starsi Kuźni doznali porażki. Ulegli w swojej hali przemyskim Niedźwiadkom. W tym drugim meczu goście zdobyli aż 49 punktów po rzutach „za trzy”.

U-13

STAL STALOWA WOLA - UKS BASKET 15 PRZEMYŚL 67:64 (22:22, 22:12, 18:15, 5:15)

STAL: M.Wojtanowicz 17, T.Skuciński 16, K.Zając 12, M.Malecki 9, Małek 7, Sokal 2, Czerwiński 2, Torba 2, Skowronek, Folta, Chojnacki, Litowczuk.

Dla Basketu najwięcej: Młot 25 (1x3), Wielgosz 12, Kalinowski 12.

U-15

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - PGE SOKÓŁ ŁAŃCUT 56:60 (17:24, 23:9, 9:19, 7:18)

KK: Pomarenko 20 (2x3), Jędral 9 (2x3), Kowalik 9 (1x3), T.Faraś 7 (2x3), Otto 7, Marchut 4, Olejarczyk, Mizera, Karbarz, Piętka, Nikolas, Koczan.

Dla Sokoła najwięcej: Wiśniowski 28 (5x3), Trytko 20 (2x3)

U-19

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL 71:81 (20:25, 22:10, 16:15, 13:31)

KK: Dziechciarz 28 (3x3), Witych 16, Wilczak 10, Wyka 5, Rogała 4, Maciejak 4, Turek 2, Karwas 2, Allagapen, Wilk.

Dla Niedźwiadków najwięcej: Olejarz 41 (3x3), Barszczak 19 (5x3), D.Walciszewski 18 (4x3).