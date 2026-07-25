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25 lipca 2026

Już możesz kupić karnet na jesienne mecze „Stalówki”

Wczoraj o godzinie 12 ruszyła sprzedaż online karnetów na jesienne mecze Stali Stalowa Wola w sezonie 2026/2027 w Betclic 2. Lidze. Sprzedaż prowadzona będzie wyłącznie online za pośrednictwem platformy biletowej klubu. Informacje dotyczące sprzedaży pojedynczych biletów oraz startu sprzedaży stacjonarnej zostaną przekazane w najbliższym czasie w osobnym komunikacie klubowym.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Karnety obejmują wszystkie 17 domowych spotkań Stali w rundzie jesiennej i można zakupu dokonać na stronie www.stal1938.pl

Cennik karnetów:
Normalny - 350 zł
Kobiety i seniorzy - 280 zł
Młodzież (13–17 lat) - 210 zł
Młodzież (6–12 lat) - 65 zł
Dzieci (0–6 lat) - 10 zł (karnet na cały sezon)

Dostępne są również pakiety VIP:
VIP Silver - 1300 zł
VIP Gold - 2000 zł
VIP Gold+ - 2800 zł (z miejscem parkingowym VIP o wartości 600 zł)

Uwaga! Wszystkie dzieci trenujące w Akademii Stali Stalowa Wola otrzymają darmowe karnety na mecze pierwszej drużyny. Szczegóły przekazują trenerzy poszczególnych grup.
Nie będą tworzone nowe konta kibica. Zakupu karnetów należy dokonywać wyłącznie na istniejących kontach i przypisanych do nich kartach kibica.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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