Już możesz kupić karnet na jesienne mecze „Stalówki”

Karnety obejmują wszystkie 17 domowych spotkań Stali w rundzie jesiennej i można zakupu dokonać na stronie www.stal1938.pl

Cennik karnetów:

Normalny - 350 zł

Kobiety i seniorzy - 280 zł

Młodzież (13–17 lat) - 210 zł

Młodzież (6–12 lat) - 65 zł

Dzieci (0–6 lat) - 10 zł (karnet na cały sezon)

Dostępne są również pakiety VIP:

VIP Silver - 1300 zł

VIP Gold - 2000 zł

VIP Gold+ - 2800 zł (z miejscem parkingowym VIP o wartości 600 zł)

Uwaga! Wszystkie dzieci trenujące w Akademii Stali Stalowa Wola otrzymają darmowe karnety na mecze pierwszej drużyny. Szczegóły przekazują trenerzy poszczególnych grup.

Nie będą tworzone nowe konta kibica. Zakupu karnetów należy dokonywać wyłącznie na istniejących kontach i przypisanych do nich kartach kibica.