Jutrzenka Kopki świętuje 75-lecie

Świętowanie rozpocznie się o 11:30 uroczystym przywitaniem gości, a już pół godziny później ruszy turniej piłkarski, w którym zmierzą się drużyny z regionu. O godzinie 16:00 scenę przejmie kapela „Zgrani”, a o 18:00 rozegrany zostanie mecz finałowy. Następnie kibice będą mogli emocjonować się konkursem rzutów karnych z udziałem drużyny Old Boys Jutrzenka Kopki.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów dnia będzie wystąpienie gościa specjalnego – byłego reprezentanta Polski Jakuba Wawrzyniaka, który o 19:00 wręczy nagrody, uhonoruje zasłużonych działaczy i byłych piłkarzy klubu.

Wieczór należeć będzie do gwiazd muzyki – o 20:00 wystąpi „Mr Góral”, a od 21:00 uczestnicy imprezy bawić się będą przy dźwiękach zespołu „Wild”.

Na uczestników czeka także szereg atrakcji towarzyszących, m.in.: darmowe dmuchane zjeżdżalnie, fotobudka 360, mobilne jacuzzi, przelot widokowy helikopterem, loteria jubileuszowa, stoiska gastronomiczne i kosmetyczne, a także stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Kopków.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusza Handziaka oraz przy wsparciu licznych sponsorów i lokalnych instytucji.

To wyjątkowa okazja, by wspólnie uczcić historię klubu, spotkać dawne i obecne pokolenia zawodników, a także spędzić radosny dzień w sportowej i rodzinnej atmosferze. Zapraszamy do Kopków!