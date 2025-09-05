Jutro w Nisku mecz DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec!

„Rysice” z Rzeszowa to aktualny wicemistrz Polski, którego w nadchodzącym sezonie poprowadzi Cesar Hernandez Gonzalez - wybitny hiszpański trener z imponującym dorobkiem klubowym i reprezentacyjnym, a jego asystentką została Jelena Blagojević, która w latach 2017-2023 była siatkarką DevelopRes, a ostatni sezon spędziła w w drużynie brązowych medalistek, Grot-Budowlanych Łódź. IT Tools Stal Mielec w ubiegłym sezonie Tauron Ligi zajęła 8. miejsce, przegrywając rywalizację o 7. pozycję z LOTTO Chemikiem Police.

W trakcie spotkania odbywać się będzie zbiórka pieniędzy, które trafią do Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Gościem honorowym meczu będzie Marek Karbarz - utytułowany polski siatkarz i trener. Siatkarz „złotej drużyny” Wagnera, mistrz świata (1974) i mistrz olimpijski (1976).

Organizatorem wydarzenia jest AKS Orkan Nisko przy współpracy z Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem.