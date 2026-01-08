Miesięcznik
Stalowa Wola 8 stycznia 2026

Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem

5 stycznia wznowili treningi piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Ładowanie akumulatorów do wiosennej rundy drugoligowego sezonu 2025/26 rozpoczęli na swoich obiektach i to na nich spędzać będą najwięcej czasu przed inauguracyjnym spotkaniem na wyjeździe z KKS 1925 Kalisz. Jutro, w piątek 9 stycznia nasza drużyna rozegra pierwszy sparing.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Lublinie na sztucznej murawie Lubelskiej Akademii Futbolu przy ul. Przeskok - prawdopodobnie w namiocie pneumatycznym - drugoligowa Stal zmierzy się o godzinie 12 z ekstraklasowym Motorem. Jak informuje serwis klubowy Motoru, piątkowy mecz zostanie rozegrany w formacie 2x45 minut i będzie zamknięty dla kibiców oraz mediów.

Kolejnymi sparingpartnerami „Stalówki”, do której zostali włączeni wyróżniający się jesienią w drużynie rezerw młodzieżowcy: Kamil Opoka i Piotr Wójs, będą: Stal Rzeszów (wyjazd, 17 stycznia), Resovia (dom, 24 stycznia), Hutnik Kraków (wyjazd, 31 stycznia), Wiślanie Kraków i Hetman Zamość (dom, 7 lutego) i Broń Radom (dom, 13 lutego).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

