20 lutego 2026

Juniorki młodsze Vegi rozpoczynają walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski

Od dzisiaj do niedzieli na obiektach Sportu i Rekreacja w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15 rozgrywany będzie 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. Do rywalizacji przystąpią cztery drużyny: Sari Żory, Pomorzanie-Pogodno Szczecin, Wataha Lubin i wicemistrz województwa podkarpackiego - Vega SiR Stalowa Wola.