Adamietz
Stalowa Wola 20 lutego 2026

Juniorki młodsze Vegi rozpoczynają walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski

Od dzisiaj do niedzieli na obiektach Sportu i Rekreacja w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15 rozgrywany będzie 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. Do rywalizacji przystąpią cztery drużyny: Sari Żory, Pomorzanie-Pogodno Szczecin, Wataha Lubin i wicemistrz województwa podkarpackiego - Vega SiR Stalowa Wola.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nasza drużyna rozpocznie walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski spotkaniem z czwartym zespołem województwa śląskiego - Sari Żory. W sobotę zmierzy się z Pomorzanie-Pogodno Szczecin (brązowe medalistki mistrzostw województwa zachodniopomorskiego), a zakończy turniej meczem z trzecim zespołem województwa dolnośląskiego - Watahą Lubin.
Transmisję z wszystkich spotkań przeprowadzi UKS Zaleszany na swoim kanale y-tube: https://www.youtube.com/@ukszaleszany8827.

Harmonogram turnieju:

Piątek, 20 lutego
Vega SiR Stalowa Wola - Sari Żory (17)
Pomorzanie-Pogodno Szczecin - Wataha Lubin (19)

Sobota, 21 lutego
Sari Żory - Wataha Lubin (16)
Vega SiR Stalowa Wola - Pomorzanie-Pogodno Szczecin (18)

Niedziela, 22 lutego
Pomorzanie-Pogodno Szczecin - Sari Żory (10.30)
Wataha Lubin - Vega SiR Stalowa Wola (12.30)

