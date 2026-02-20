Juniorki młodsze Vegi rozpoczynają walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski

Nasza drużyna rozpocznie walkę o ćwierćfinał mistrzostw Polski spotkaniem z czwartym zespołem województwa śląskiego - Sari Żory. W sobotę zmierzy się z Pomorzanie-Pogodno Szczecin (brązowe medalistki mistrzostw województwa zachodniopomorskiego), a zakończy turniej meczem z trzecim zespołem województwa dolnośląskiego - Watahą Lubin.
Transmisję z wszystkich spotkań przeprowadzi UKS Zaleszany na swoim kanale y-tube: https://www.youtube.com/@ukszaleszany8827.
Harmonogram turnieju:
Piątek, 20 lutego
Vega SiR Stalowa Wola - Sari Żory (17)
Pomorzanie-Pogodno Szczecin - Wataha Lubin (19)
Sobota, 21 lutego
Sari Żory - Wataha Lubin (16)
Vega SiR Stalowa Wola - Pomorzanie-Pogodno Szczecin (18)
Niedziela, 22 lutego
Pomorzanie-Pogodno Szczecin - Sari Żory (10.30)
Wataha Lubin - Vega SiR Stalowa Wola (12.30)
Komentarze