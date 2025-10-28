Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Veganki mają nie tylko pomysł na wygrywanie, ale także - jak widać - na pozowanie do zdjęcia zespołowego po wysokich zwycięstwach (fot. Vega SiR Stalowa Wola)
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 października 2025

Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania

Juniorki młodsze Vegi SiR Stalowa Wola imponują formą w rozgrwkach regionalnych. W ostatniej trzeciej serii ligowej odniosły dwa pewne zwycięstwa, pokonując zespoły Lubczy Racławówka oraz AOZ Volley Rzeszów.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podopieczne trenerów Mariana Godawskiego i Mirosława Sroki nie zwalniają tempa. Spotkanie z Lubczą od początku do końca przebiegało pod pełną kontrolą Vegi. Rywalki nie były w stanie przeciwstawić się skutecznej zagrywce i mocnym atakom stalowowolskiego zespołu.
Drugie spotkanie, z AOZ Volley Rzeszów, również zakończyło się triumfem bez straty seta. Rzeszowianki próbowały nawiązać walkę, to w decydujących momentach zimna krew, doświadczenie i przede wszystkim umiejętności naszych siatkarek przesądziły o końcowym wyniku.
Juniorki młodsze Vegi przewodzą ligowej stawce z kompletem 8 zwycięstw.

SST LUBCZA RACŁAWÓWKA - VEGA STALOWA WOLA 0:2 (8:25, 5:25)
AOZ VOLLEY RZESZÓW - VEGA STALOWA WOLA 0:2 (19:25, 19:25)
VEGA: Mierzwa, Dębowska, Rejzerewicz, Kowalsk, Kołodziej, Kołodziejczyk, Chudzik, Drabik, Staniszewska.

TUTAJ zdjęcia

W pozostałych meczach 4. serii: MKS V LO Developres II Rzeszów - UKS 15 I Przemyśl 2:1 (25:23, 22:25, 18:16), MKS V LO Developres I - UKS 15 I Przemyśl 2:0 (25:22, 25:9), MKS V LO Developres I - UKS 15 II Przemyśl II 2:0 (25:5, 25:16), MKS V LO Developres II - UKS 15 II Przemyśl 2:0 (25:14, 25:21)

Tabela za podkarpackasiatkowka.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Stalowa Wola
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Stalowa Wola
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stalowa Wola
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Stalowa Wola
Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk pokonała Zdziary i została mistrzem na półmetku sezonu 25/26
Betclic 2 liga. Sokół Kleczew - Stal Stalowa Wola 1:1
Stalowa Wola
Betclic 2 liga. Sokół Kleczew - Stal Stalowa Wola 1:1
Zwycięski debiut Pawła Wtorka. Porażka Stali z Igloopolem
Stalowa Wola
Zwycięski debiut Pawła Wtorka. Porażka Stali z Igloopolem
Outsider się postawił… Błażowianka - Sokół Nisko 3:3
Nisko
Outsider się postawił… Błażowianka - Sokół Nisko 3:3
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu