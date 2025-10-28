Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania

Podopieczne trenerów Mariana Godawskiego i Mirosława Sroki nie zwalniają tempa. Spotkanie z Lubczą od początku do końca przebiegało pod pełną kontrolą Vegi. Rywalki nie były w stanie przeciwstawić się skutecznej zagrywce i mocnym atakom stalowowolskiego zespołu.

Drugie spotkanie, z AOZ Volley Rzeszów, również zakończyło się triumfem bez straty seta. Rzeszowianki próbowały nawiązać walkę, to w decydujących momentach zimna krew, doświadczenie i przede wszystkim umiejętności naszych siatkarek przesądziły o końcowym wyniku.

Juniorki młodsze Vegi przewodzą ligowej stawce z kompletem 8 zwycięstw.

SST LUBCZA RACŁAWÓWKA - VEGA STALOWA WOLA 0:2 (8:25, 5:25)

AOZ VOLLEY RZESZÓW - VEGA STALOWA WOLA 0:2 (19:25, 19:25)

VEGA: Mierzwa, Dębowska, Rejzerewicz, Kowalsk, Kołodziej, Kołodziejczyk, Chudzik, Drabik, Staniszewska.

W pozostałych meczach 4. serii: MKS V LO Developres II Rzeszów - UKS 15 I Przemyśl 2:1 (25:23, 22:25, 18:16), MKS V LO Developres I - UKS 15 I Przemyśl 2:0 (25:22, 25:9), MKS V LO Developres I - UKS 15 II Przemyśl II 2:0 (25:5, 25:16), MKS V LO Developres II - UKS 15 II Przemyśl 2:0 (25:14, 25:21)

Tabela za podkarpackasiatkowka.pl