Julia Sokal ze Stali Stalowa Wola w kadrze narodowej do lat 14

„Oczko”, bo tak zazwyczaj zwracają się do Julii Sokal jej koleżanki z zespołu, była w ubiegłym sezonie mózgiem Stali w rozgrywkach kadetek i najskuteczniejszą koszykarką nie tylko swojego zespołu, ale całych rozgrywek z udziałem drużyn województwa podkarpackiego i lubelskiego. Były takie mecze, że wychowanka trenera Artura Karlika przekraczała barierę 40-50 zdobytych punktów.

Julia Sokal znalazła się w pierwszej grupie powołanych do kadry i będzie przebywać w Giżycku w pierwszym terminie, od 12 do 18 lipca. Trenerem kadry narodowej U14 jest Adam Müller, na co dzień szkoleniowiec pracujący z koszykarkami Politechniki Gdańskiej. Po zgrupowaniu w Giżycku zostanie wyselekcjonowana reprezentacja, która weźmie udział w miedzynarodowym turnieju Sloveny Gradec w Słowenii (7-11 sierpnia). Poprzedzi go dwudniowa konsultacja w Szczyrku (5-5 sierpnia).

Oto koszykarki, które otrzymały powołanie na zgrupowanie kadry U14 w terminie 12-18 lipca: Julia Bartnicka (Knights Londyn), Agata Bisek (Ślęza Wrocław), Ewa Dudek (Akademia Gortata Gdańsk), Antonina Jasinowicz (Junior BC Olsztyn), Antonina Krawczyk (MKS MOS Konin), Maja Kudra (Basket 4Ever SGP Ksawerów), Pola Murowicka (Ślęza Wrocław), Iga Nitschke (Lider Swarzędz), Nikola Rogulska (Widzew Łódź), Maria Sabalska (Katarzynki Toruń), JULIA SOKAL (STAL STALOWA WOLA), Natasza Tomaszewska (Sportowa Politechnika Gdańsk), Lena Wesołowska (Basket 4Ever SGP Group Ksawerów), Hanna Witkowska (MLKS Rzeszów) i Aleksandra Nowacka