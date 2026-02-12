Miesięcznik
Adamietz
Radomyśl nad Sanem 12 lutego 2026

Jubileuszowy konkurs wyłonił mistrzów pisowni

11 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii 2026”. Wydarzenie zorganizowano pod honorowym patronatem wójta gminy Radomyśl nad Sanem Jana Pyrkosza.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy, którzy zmierzyli się z wymagającym dyktandem oraz dodatkowymi zadaniami językowymi. Motywem przewodnim tegorocznej edycji były wynalazki – temat znalazł odzwierciedlenie zarówno w treści dyktanda, jak i w części konkursowej sprawdzającej znajomość zasad ortografii i interpunkcji.

Laureaci w kategorii klas IV–VI:

  1. Natalia Wrońska - PSP w Woli Rzeczyckiej

  2. Amelia Adaszewska - PSP Rzeczyca Długa

  3. Wiktoria Kozińska - PSP Chwałowice

Laureaci w kategorii klas VII–VIII:

  1. Lena Rudy - PSP Chwałowice

  2. Gabriela Wicińska - PSP Wola Rzeczycka

  3. Roxana Juda - PSP Radomyśl nad Sanem

Rywalizacji towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Uczniowie z Woli Rzeczyckiej zaprezentowali roboty Lego, które samodzielnie programują podczas zajęć z robotyki. Duże zainteresowanie wzbudził także wykład Ilony Łepskiej z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli pt. „Sigmy wśród wynalazców”. Uczestnicy mogli również zobaczyć robota autonomicznego wykorzystywanego przez uczelnię.

Organizatorkami konkursu były Anna Klich oraz Joanna Zięba-Pyclik.

Celem wydarzenia było nie tylko wyłonienie najlepszych znawców ortografii, ale także rozwijanie zainteresowań językiem polskim, kształtowanie poprawności językowej oraz integracja społeczności gminnej. Jubileuszowa edycja pokazała, że młodzi mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem doskonale radzą sobie z językowymi wyzwaniami.

