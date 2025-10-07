Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”

Konkurs ma na celu:
-
zainteresowanie młodzieży średniowieczną historią Polski,
-
upamiętnienie 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta,
-
rozwijanie umiejętności graficznych i wyobraźni artystycznej w ramach konwencji ekslibrisu.
Udział skierowany jest do uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego.
Zasady prac konkursowych
-
Format: A4
-
Styl: grafika czarno-biała, zamknięta forma (charakterystyczna dla ekslibrisu)
-
Dozwolone elementy: linie, kreski, kropki, kontury - bez użycia ołówka czy kredki
-
Obowiązkowy motyw: odniesienie do tematu konkursu
-
Podpis prac: imię, nazwisko, szkoła, klasa
-
Termin składania: do 15 listopada 2025 r.
-
Miejsce składania: Czytelnia Biblioteki Głównej MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli (ul. ks. J. Popiełuszki 10)
Kompletny regulamin oraz formularze zgody na wykorzystanie danych osobowych dostępne są do wglądu dla zainteresowanych na stronie stalowowolski.pl.
