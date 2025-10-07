Miesięcznik
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli wraz z Powiatem Stalowowolskim zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w XXX edycji konkursu plastycznego „Ekslibris”. Hasłem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia jest „2025 - Rok Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie”.

Konkurs ma na celu:

  • zainteresowanie młodzieży średniowieczną historią Polski,

  • upamiętnienie 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta,

  • rozwijanie umiejętności graficznych i wyobraźni artystycznej w ramach konwencji ekslibrisu.

Udział skierowany jest do uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego.

Zasady prac konkursowych

  • Format: A4

  • Styl: grafika czarno-biała, zamknięta forma (charakterystyczna dla ekslibrisu)

  • Dozwolone elementy: linie, kreski, kropki, kontury - bez użycia ołówka czy kredki

  • Obowiązkowy motyw: odniesienie do tematu konkursu

  • Podpis prac: imię, nazwisko, szkoła, klasa

  • Termin składania: do 15 listopada 2025 r.

  • Miejsce składania: Czytelnia Biblioteki Głównej MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli (ul. ks. J. Popiełuszki 10)

Kompletny regulamin oraz formularze zgody na wykorzystanie danych osobowych dostępne są do wglądu dla zainteresowanych na stronie stalowowolski.pl.

