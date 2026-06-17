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Stalowa Wola 17 czerwca 2026

Jubileuszowa Senioriada w ramach Stalowowolskich Dni Seniora

16 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyła się jubileuszowa, 10. Senioriada. Wydarzenie zorganizowano w ramach Stalowowolskich Dni Seniora.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji stanęło 11 drużyn: Uniwersyteckie Srebrne Lata, Jarzębinka, Klub Seniora Hutnik „Marten”, Azymut I, Azymut II, Radość Jesieni, Promyk, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Emerytów i Rencistów HSW, Emka oraz Lasowiackie Stowarzyszenie Seniorów.

Przed rozpoczęciem zmagań uczestników powitał między innymi przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli Józef Górniak. Jak podkreślał, cieszy go fakt, że Senioriadę udało się zorganizować już po raz dziesiąty. Życzył wszystkim dobrej zabawy i satysfakcji z udziału w wydarzeniu. Nie krył również zadowolenia z pogody, która tego dnia sprzyjała uczestnikom.

Senioriada była okazją nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do zadbania o zdrowie. Na stadionie działało Miasteczko Zdrowia, gdzie seniorzy mogli zmierzyć ciśnienie, sprawdzić poziom cukru we krwi oraz skorzystać z porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Na stoisku Amazonek rozmawiano m.in. o profilaktyce raka piersi.

Nie zabrakło również informacji dotyczących bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przypominali uczestnikom o zasadach, które pomagają unikać zagrożeń i oszustw.

Miasteczko Zdrowia przygotowali pracownicy SPZOZ w Stalowej Woli, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, przedstawicielki Amazonek oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Jubileuszowa Senioriada po raz kolejny pokazała, że aktywność i integracja cieszą się wśród stalowowolskich seniorów niesłabnącym zainteresowaniem. Na stadionie nie brakowało sportowych emocji, ale przede wszystkim dobrej atmosfery i wspólnej zabawy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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