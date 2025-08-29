Jubileuszowa edycja Forum Pszczelarskiego

– Gdy zaczynaliśmy organizować to wydarzenie, nawet nie myśleliśmy, że z czasem stanie się ono tak dużą i ważną w kręgach pszczelarskich imprezą, obejmującą swoim zasięgiem obszar południowo-wschodniej Polski. Oczywiście cieszy nas rozwój naszego Forum Pszczelarskiego, zwłaszcza że Powiat Stalowowolski ma piękne tradycje pszczelarskie i mamy tu wielu prężnie działających pszczelarzy. To właśnie z myślą o nich powoływaliśmy do życia tę imprezę, a stało się tak, że co roku bierze w niej udział około 300 uczestników nie tylko z naszego powiatu, ale aż z kilku województw. I jesteśmy z tego dumni – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Tradycyjnie już, Forum Pszczelarskie będzie miało charakter konferencji naukowej z udziałem prelegentów z ośrodków akademickich, instytucji i firm zajmujących się pszczelarstwem. Wśród prowadzących będą min. pracownicy: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Integralną częścią imprezy będzie wystawa sprzętu pszczelarskiego, preparatów weterynaryjnych, produktów pszczelich oraz literatury fachowej. O ile to, jak i część konferencyjna, będą adresowane głównie do pszczelarzy, właścicieli pasiek oraz lekarzy weterynarii, to już wszystkich mieszkańców zainteresuje z pewnością towarzyszący X Forum Pszczelarskiemu kiermasz miodów pszczelich z pasiek z powiatu stalowowolskiego. – To znakomita okazja aby odwiedzić stoiska, przy których mieszkańcy będą mogli spróbować przepysznych, naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić nie tylko ulubiony miód, ale i inne wyroby pszczele. Kiermasz będzie odbywał się przed budynkiem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Organizatorami wydarzenia są Powiat Stalowowolski wraz z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Stalowej Woli i Powiatowym Kołem Pszczelarzy w Stalowej Woli przy współpracy instytucji partnerskich: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu, Gminy Zaleszany, Gminy Bojanów oraz Poczty Polskiej. Natomiast stałymi partnerami akcji są firmy branżowe: Biowet Puławy i VET-ANIMAL ze Starogardu Gdańskiego.

Zapisy hodowców pszczół do udziału w X Forum Pszczelarskim „Stalowa pszczoła nie istnieje” prowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Aby zapisać się, wystarczy zadzwonić – tel. 15 643 36 47 lub 15 643 36 62. Ilość miejsc ograniczona.

🗓️ Program X Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”

🕗 08:00

📋 Rejestracja uczestników

🕘 09:00

🎤 Otwarcie konferencji

🕤 09:30

📚 Wykład 1:

„Dlaczego warto hodować rodzime pszczoły”

👨‍🏫 prof. dr hab. Adam Tofilski

🔬 Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

🕥 10:15

📚 Wykład 2:

„Jak pszczoły i ludzie wykorzystują produkty przyniesione do rodziny pszczelej”

👨‍🏫 prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

🔬 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

☕ 11:00

Przerwa kawowa

🕛 12:00

📚 Wykład 3:

„Epizootyczne i ekonomiczne aspekty zwalczania chorób czerwia”

👨‍⚕️ dr hab. Paweł Chorbiński, prof. Uczelni

🐦 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

🕧 12:45

📚 Wykład 4:

„Aktualne wyzwania w aspekcie zapewnienia zdrowia pszczoły miodnej w krajowych pasiekach”

👨‍⚕️ lek. wet. Andrzej Bober – VET ANIMAL

🕜 13:30

📚 Wykład 5:

„Diagnostyka terenowa chorób pszczół”

👨‍⚕️ lek. wet. Artur Arszułowicz

🕑 14:15

🗣️ Dyskusja i podsumowanie

🏁 X Forum Pszczelarskiego – „Stalowa pszczoła nie istnieje”