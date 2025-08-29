Jubileuszowa edycja Forum Pszczelarskiego

– Gdy zaczynaliśmy organizować to wydarzenie, nawet nie myśleliśmy, że z czasem stanie się ono tak dużą i ważną w kręgach pszczelarskich imprezą, obejmującą swoim zasięgiem obszar południowo-wschodniej Polski. Oczywiście cieszy nas rozwój naszego Forum Pszczelarskiego, zwłaszcza że Powiat Stalowowolski ma piękne tradycje pszczelarskie i mamy tu wielu prężnie działających pszczelarzy. To właśnie z myślą o nich powoływaliśmy do życia tę imprezę, a stało się tak, że co roku bierze w niej udział około 300 uczestników nie tylko z naszego powiatu, ale aż z kilku województw. I jesteśmy z tego dumni – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.
Tradycyjnie już, Forum Pszczelarskie będzie miało charakter konferencji naukowej z udziałem prelegentów z ośrodków akademickich, instytucji i firm zajmujących się pszczelarstwem. Wśród prowadzących będą min. pracownicy: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Integralną częścią imprezy będzie wystawa sprzętu pszczelarskiego, preparatów weterynaryjnych, produktów pszczelich oraz literatury fachowej. O ile to, jak i część konferencyjna, będą adresowane głównie do pszczelarzy, właścicieli pasiek oraz lekarzy weterynarii, to już wszystkich mieszkańców zainteresuje z pewnością towarzyszący X Forum Pszczelarskiemu kiermasz miodów pszczelich z pasiek z powiatu stalowowolskiego. – To znakomita okazja aby odwiedzić stoiska, przy których mieszkańcy będą mogli spróbować przepysznych, naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić nie tylko ulubiony miód, ale i inne wyroby pszczele. Kiermasz będzie odbywał się przed budynkiem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.
Organizatorami wydarzenia są Powiat Stalowowolski wraz z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Stalowej Woli i Powiatowym Kołem Pszczelarzy w Stalowej Woli przy współpracy instytucji partnerskich: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu, Gminy Zaleszany, Gminy Bojanów oraz Poczty Polskiej. Natomiast stałymi partnerami akcji są firmy branżowe: Biowet Puławy i VET-ANIMAL ze Starogardu Gdańskiego.
Zapisy hodowców pszczół do udziału w X Forum Pszczelarskim „Stalowa pszczoła nie istnieje” prowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Aby zapisać się, wystarczy zadzwonić – tel. 15 643 36 47 lub 15 643 36 62. Ilość miejsc ograniczona.
🗓️ Program X Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”
🕗 08:00
📋 Rejestracja uczestników
🕘 09:00
🎤 Otwarcie konferencji
🕤 09:30
📚 Wykład 1:
„Dlaczego warto hodować rodzime pszczoły”
👨🏫 prof. dr hab. Adam Tofilski
🔬 Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
🕥 10:15
📚 Wykład 2:
„Jak pszczoły i ludzie wykorzystują produkty przyniesione do rodziny pszczelej”
👨🏫 prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
🔬 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
☕ 11:00
Przerwa kawowa
🕛 12:00
📚 Wykład 3:
„Epizootyczne i ekonomiczne aspekty zwalczania chorób czerwia”
👨⚕️ dr hab. Paweł Chorbiński, prof. Uczelni
🐦 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
🕧 12:45
📚 Wykład 4:
„Aktualne wyzwania w aspekcie zapewnienia zdrowia pszczoły miodnej w krajowych pasiekach”
👨⚕️ lek. wet. Andrzej Bober – VET ANIMAL
🕜 13:30
📚 Wykład 5:
„Diagnostyka terenowa chorób pszczół”
👨⚕️ lek. wet. Artur Arszułowicz
🕑 14:15
🗣️ Dyskusja i podsumowanie
🏁 X Forum Pszczelarskiego – „Stalowa pszczoła nie istnieje”
