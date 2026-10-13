Jubileusz w hołdzie pokoleniom. 60 lat PSM i 75 lat szkolnictwa muzycznego w Stalowej Woli

Na początek uroczystości zabrzmiał Hymn Polski i pieśń „Gaude Mater Polonia”. Dyrektor Turek przywitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych, dziękował też osobom które objęły honorowy patronat na uroczystością, wszystkim sponsorom, patronom medialnym („Sztafeta” była jednym z nich) oraz Miejskiemu Domowi Kultury, który użyczył na jubileusze swą salę widowiskową. - Nie oglądamy się tylko za siebie, ale patrzymy też w przyszłość – podkreślił dyrektor Turek.

W historię szkolnictwa muzycznego w Stalowej Woli przeniósł widownię film przygotowany przez Telewizję Stella; pokazał jego początki i Ognisko Muzyczne, utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej, jej kolejnych dyrektorów, rozwój placówki i dzień dzisiejszy. Naukę w szkole wspominali w filmie jej sławni absolwenci: Ewa Strusińska, Konrad Mastyło, Maciej Zakościelny.

Wielkie znaczenie edukacji muzycznej

Potem głos zabierali zaproszeni goście, m.in. w imieniu marszałka Podkarpacia, Władysława Ortyla, życzenia składała wiceprzewodnicząca sejmiku wojewódzkiego Renata Knap, także „jako mama dwójki dzieci, które ukończyły I stopień Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli w klasie fortepianu”.

- Doskonale wiem, jaki wpływ na kształtowanie charakteru, wrażliwości, ale też i cierpliwości ma edukacja muzyczna. Patron szkoły, Ignacy Jan Paderewski mawiał: „Sukces to w jednym procencie talent, a w 99 procentach praca”. Dziękuję wszystkim obecnym i emerytowanym nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Dziękuję państwu bardzo za ogromne pokłady cierpliwości, dziękuję za serce, za to, że potraficie państwo pięknie i mądrze prowadzić nasze dzieci, a także wydobywać z nich to, co najpiękniejsze – powiedziała Renata Knap.

Kuźnia prawdziwych talentów

Na ogromne znaczenie szkoły, jako artystycznej kuźni, która ma swój wpływ na wizerunek miasta, zwrócił także uwagę prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Pragnę podziękować za to, że na mapie naszego miasta jest to wyjątkowe miejsce, które na swojej ścianie ma tak charakterystyczny fresk, który wszystkich wchodzącym do tej szkoły ukazuje, że jest to miejsce zupełnie wyjątkowe. Które dzięki swojej działalności, dzięki temu, jaką jest kuźnią, odmienia spojrzenie na miasto Stalowa Wola, jako tylko to, które może się kojarzyć ze stalą, przemysłem. Bo to właśnie kuźnia prawdziwych talentów, którzy w pięknie muzyki, w niesamowitej dyscyplinie, wyrazistości, przez te dekady tworzyli tożsamość wyjątkowego miasta Stalowej Woli, dla którego muzyka, kultura, artyzm ma bardzo wielkie znaczenie – mówił prezydent Nadbereżny.

Złoty Herb Miasta dla Szkoły Muzycznej

Dziękował też wszystkim tym, którzy przez te wszystkie pokolenia mieli tę świadomość i umiejętność widzenia tego, że właśnie kultura, muzyka, ma tą szczególną moc. Dziękował za to wszystko, co promowało, pokazywało piękno ludzi o stalowej woli.

- Zawsze z największym uznaniem patrzę na uczniów, absolwentów szkoły muzycznej, bo doskonale wiemy, że ich talent wymagał olbrzymiej dyscypliny i pracowitości. A praca nauczycieli i wychowawców to nie tylko kształtowanie talentów tej kultury wysokiej, ale to również budowanie tej kultury codziennej, obycia, umiejętności zachowania i zwrócenia uwagi na to, co w naszym życiu najpiękniejsze i najbardziej wartościowe podkreślił prezydent Nadbereżny.

Na ręce dyrektora Janusza Turka przekazał też w podziękowaniu Złoty Herb Miasta Stalowej Woli. Za to, że „ludzie Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli w tak złoty sposób wpisują się w historię i przyszłość Stalowej Woli”.

Głos legendarnej dyrektorki

Głos zabrała też wieloletnia (1990-2014), legendarna dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli Magdalena Pamuła.

- Bardzo dziękuję za te wszystkie lata, które spędziłam w szkole muzycznej. I myślę, że tam się będzie jeszcze dużo dobrego działo. Dziękuję i idziemy do przodu - powiedziała krótko.

Grecka orkiestra na pamiątkę

Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe, przestrzenne statuetki, przygotowane przez sandomierskiego artystę Andrzeja Karwata. Przedstawiają one ów charakterystyczny fresk pokazujący grecką orkiestrę, znajdujący się na bocznej ścianie Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

Statuetki otrzymali: Renata Knap, Magdalena Pamuła, wizytator regionu podkarpckiego Centrum Edukacji Artystycznej Zenobiusz Kajda, Lucjusz Nadbereżny, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres. A także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół muzycznych: z Leżajska (Grzegorz Wziątka), Tarnobrzega (Wojciech Kawa), Jeżowego (Marek Sękiel) Mielca (Ryszard Kusek) i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach (Artur Jaroń).

Statuetkę dla dyrektora MDK Marka Gruchoty odebrał Rafał Latawiec, a kolejne trafiły do dyrektor Centrum Aktywności Seniora Bogny Latawiec i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Beaty Życińskiej.

Przyszedł czas na artystyczne występy

Artystyczną część uroczystości, przeplataną wręczaniem kolejnych nagród, życzeniami i gratulacjami, prowadził Mariusz Ryś, dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Jako pierwsi wystąpili uczniowie klas III rytmiki, wykonując ilustrację ruchową do piosenki „Zegary” (sł. Anna Kierkosz, muz. Agnieszka Widlarz) oraz układ rytmiczny do utworu „Lecimy samolotem” kompozycji Kathy i Davida Blackwellów. Akompaniował im zespół instrumentalny przygotowany przez Renatę Rudkowską, w składzie: Weronika Pieróg, Urszula Wór, Magdalena Drąg, Aleksandra Krawczyk, Karol Rusin, Filip Małek Przy fortepianie zasiadał Iwona Barańska, a dzieci przygotowały Dorota Kołodziej i Iwona Barańska.

Następnie wystąpił akordeonista Ksawery Widuch, uczeń Krzysztofa Garbacza, wykonując utwór Sergiusza Koniajewa, Scherzo z Sonaty B-dur,

Medal, odznaki i muzyka

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medalu Komisji Edukacji Narodowej – otrzymała go Janina Wań, oraz odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej – odebrała ją Marta Nycek-Kaczor. Z kolei Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali: II stopnia - Wojciech Front, Renata Rudkowska, Piotr Szafraniec, Monika Kuca, Janusz Turek, a I stopnia - Krzysztof Garbacz i Grzegorz Wziątka

I znów zabrzmiała muzyka. Zespół ViolinCello – David i Kath Blackwell, przygotowany przez Renatę Rudkowską, wykonał utwory „Stary zamek” i „Taniec cygański”. Kolejni wykonawcy to: Joanna Rybak – skrzypce (Henryk Wieniawski – Polonez D-dur op.4) z akompaniamentem Ryszarda Marchewki; Cezary Sagan - trąbka (Johann Friedrich Fasch – Koncert na trąbkę D-dur) z akompaniamentem Ryszarda Marchewki; Jacek Ciołczyk – fortepian (Ignacy Jan Paderewski – Melodia Ges-dur op. 16 nr 2); Victor Czuliński – akordeon (Josef Helmesberger – Dance Diaboliqe, nauczyciel Krzysztof Garbacz); Hanna Kępa - flet, uczennica Bogdana Płóciennika (Jacob Gade i Toke Lund Christiansen – Tango Fantasia) z akompaniamentem Ryszarda Marchewki.

Nagrody od dyrektora

Przyszła też pora na nagrody i podziękowania od dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.

Otrzymali je nauczyciele tej placówki: Barańska Iwona, Cebula Piotr, Chojnacka Małgorzata, Czekaj Maja, Czekaj Przemysław, Drabik Wiesława, Gorodyska Valentyna, Hadała Janusz, Halista Diana, Herdzik Joanna, Kazimierska Kinga, Kołodziej Dorota, Kud Katarzyna, Kutyła Janusz, Kutyła Renata, Laskowska Elżbieta, Łacny Maciej, Małek Adrian, Majek Rafał, Marchewka Ryszard, Mazurkiewicz Elżbieta, Nowak-Szpunar Elżbieta, Nycek-Kaczor Marta, Piluchowski Tomasz, Płóciennik Bogdan, Rachwalska- Misztal Marta, Rogowski Daniel, Rusin Martyna, Skóra Renata, Szlezynger Dominika, Szpara Piotr, Toman Bożena, Turek Elżbieta, Turek Paweł, Wań Janina, Węglarz Krystyna, Woch Maciej, Woynarowska Ewa, Wójcik Przemysław, Wójtowicz Bożena Zagórska-Łacny Izabela, Zychewicz Renata, Zarosa Renata, Karnat Barbara, Czudak Katarzyna, Lebioda Grażyna, Kuśmider Anna, Ingram Małgorzata, Bownik Monika, Jocek Mateusz, Stadnik Sylwester.

Artystycznych występów ciąg dalszy

Jako pierwszy, w kolejnej artystycznej odsłonie uroczystości, wystąpił zespół Wilcze Zęby, złożony z nauczycieli Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, w składzie: Mariola Szypuła – śpiew, trąbka; Marta Nycek-Kaczor – śpiew, flet; Victor Czuliński – akordeon; Daniel Rogowski – saksofon; Adrian Małek – skrzypce; Przemysław Wójcik – perkusja; Wojciech Front – kontrabas. Wykonał lasowiacki utwór „Mirty pod jaworem”.

Kolejni wykonawcy to Adrian Małek z zespołem (Miniatury – kompozycja Adriana Małka). Skład zespołu: Iwona Barańska – fortepian, Adrian Małek – skrzypce, Elżbieta Jakubiec – skrzypce, Maciej Woch – altówka, Wojciech Front – kontrabas; Zespół Kameralny w składzie: Agata Szozda – skrzypce, Kamil Dul – skrzypce, Roksana Cebula – altówka, Dawid Nowak – kontrabas (Edvard Grieg – Kwartet smyczkowy g-moll op. 27 cz. I Un poco andante – Allegro molto ed agitato).

Bardzo widowiskowo wypadł występ Olivii Hausner i Kacpra Jocka, którzy wykonali utwór Natalii Szroeder pt. „REM”. Wokalistom towarzyszył zespół w składzie: Zuzanna Krawiec – skrzypce, Kinga Urbaś – skrzypce, Paulina Misztal – skrzypce, Noemi Zarosa – skrzypce, Roksana Cebula – altówka, Katarzyna Oleksak – wiolonczela, Dominik Boś – fortepian.

Na końcu był jubileuszowy tort

Potem kurtyna zapadła i były życzenia od dyrektorów stalowowolskich szkół, a gdy poszła w górę, wystąpiła Orkiestra Jubileuszowa pod dyrekcją Przemysława Czekaja (Rolf Lovland – Song of Secret Garden i Brendan Graham i Rolf Lovland - You Raise Me Up ); Orkiestra Jubileuszowa (Karl Jenkins – Palladio); Monika Michałkiewicz i Kacper Starzomski oraz Orkiestra Jubileuszowa (Dumka na dwa serca – Krzesimir Dębski i Jacek Cygan); soliści: Joanna Herdzik, Julia Walczyna, Emma Herdzik, Olivia Hausner, Kacper Jocek, chór i orkiestra (pieśń Stalowa Wola, muzyka Konrad Mastyło); soliści: Joanna Herdzik, Julia Walczyna, Emma Herdzik, Olivia Hausner, Kacper Jocek, chór i orkiestra (Dezyderata, słowa Max Ehrmann, muzyka Piotr Walewski).

Ostatnim akordem uroczystości było wspólne odśpiewanie „Sto lat!” I oczywiście jubileuszowy tort.